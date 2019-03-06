ГПУ готовит подозрение соучастникам фирмы Оптимумспецдеталь

Следователи планируют объявить о подозрении возможным соучастникам главы фирмы Оптимумспецдеталь Андрея Рогозы, который в данный момент обвиняется в суде в мошенничестве. Об этом на заседании СНБО сказал генпрокурор Юрий Луценко.

По словам Луценко, Оптимумспецдеталь поставила деталей украинским оборонным предприятиям на 140 миллионов гривень. Расследование по фирме ведется с 2016 года.

"Уже в 2018 году руководитель этого предприятия господин Рогоза с двумя своими соучастниками, сотрудниками СБУ, находятся на скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве", - сказал генпрокурор. По его словам, они вымогали у жены одного из бывших чиновников деньги якобы для передачи сотрудникам правоохранительных органов.

Луценко сообщил, что в прошлую субботу ГПУ получила акт налоговой проверки по Оптимумспецдетали.

"Больше 30 миллионов гривень неуплаченных налогов" – сказал он.

По словам генпрокурора, вчера вечером Рогозе вручили подозрение по этому эпизоду.

"Полученные в ходе следствия доказательства, в том числе телефонные аппараты и прочее переданы в экспертное учреждение. В случае, если экспертиза подтвердит их аутентичность, мы не исключаем, точнее даже планируем вручение подозрения вероятным соучастникам господина Рогозы в этом разворовывании госбюджета путем неуплаты налогов", - сказал глава ГПУ.

Согласно недавнему расследованию программы "Наші гроші з Денисом Бігусом", 22-летний сын экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского - Игорь Гладковский, его друг Виталий Жуков и Андрей Рогоза организовали схему, по которой госконцерн Укроборонпром покупал запчасти с 2015 года из РФ через фирмы-прокладки втридорога. Для этого якобы использовалась фирма Оптимумспецдеталь.