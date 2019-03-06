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Украина
6 марта 19, 21:48
Порошенко согласился рассекретить часть оборонных закупок
Петр Порошенко
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Преимущественно открытыми могут быть закупки старого советского оружия

Президент Петр Порошенко заявил о планах инициировать рассекречивание некоторых закупок в оборонной сфере. Об этом он заявил сегодня на заседании СНБО.

"Мы должны инициировать изменения в законодательные акты для того, чтобы избежать чрезмерного засекречивания информации о государственном оборонном заказе", - отметил Порошенко.

По его словам, этот вопрос обсуждался с министром обороны, с главой СБУ. В частности, отметил президент, преимущественно открытыми могут быть закупки "старого, преимущественно советского оружия, запчастей, боеприпасов к нему".

Порошенко потребовал обеспечить широкое использование конкурентных процедур в закупках.

"В то же время, сведения о новейших разработках, в частности, в ракетной технике, новейшие технологии, в том числе информационные, и в дальнейшем оберегаются государством от чужих глаз и чужих ушей. Тут уж прошу извинить", - сказал он.

Недавно экс-замсекретаря СНБО и бизнес-партнер президента Олег Гладковский и его сын Игорь стали фигурантами журналистского расследования, согласно которому они якобы принимали участие в коррупционных схемах закупок контрабандных комплектующих для оборонной сферы. 
liga.net
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