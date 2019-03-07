Арестован директор Спецтехноэкспорта

Арестован Владислав Бельбас - руководитель государственного предприятия Спецтехноэкспорт, которое входит в концерн Укроборонпром. Об этом вчера вечером, 6 марта, сообщил со ссылкой на решение судьи Соломенского райсуда Киева ресурс Цензор.нет.

Бельбас и бывший замглавы Спецтехноэкспорта Денис Панасенко будут находиться под стражей минимум до 1 мая.

Оба имеют возможность выйти под залог в размере 7 и 5 млн грн соответственно.

Как уточняет источник, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Яровая требовала для Бельбаса залог в 55,4 млн грн.

4 марта 2019 года НАБУ задержало действующего и бывшего директоров Спецтехноэкспорта и еще трех экс-чиновников по подозрению в растрате $2,23 млн долл. Были названы имена. Это произошло на фоне резонансного скандала с расследованием хищений в ОПК.