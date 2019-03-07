Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.94
USD
26.48
RUB
0.40
EUR
29.90
USD
26.44
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
7 марта 19, 08:36
Арестован директор Спецтехноэкспорта
Укроборонпром.
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Первым двум фигурантам расследования в Спецтехноэкспорте определена мера пресечения. Продолжаются слушания по другим подозреваемым.

Арестован Владислав Бельбас - руководитель государственного предприятия Спецтехноэкспорт, которое входит в концерн Укроборонпром. Об этом вчера вечером, 6 марта, сообщил со ссылкой на решение судьи Соломенского райсуда Киева ресурс Цензор.нет.

Бельбас и бывший замглавы Спецтехноэкспорта Денис Панасенко будут находиться под стражей минимум до 1 мая.

Оба имеют возможность выйти под залог в размере 7 и 5 млн грн соответственно.

Как уточняет источник, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Яровая требовала для Бельбаса залог в 55,4 млн грн.

4 марта 2019 года НАБУ задержало действующего и бывшего директоров Спецтехноэкспорта и еще трех экс-чиновников по подозрению в растрате $2,23 млн долл. Были названы имена. Это произошло на фоне резонансного скандала с расследованием хищений в ОПК.
liga.net
Ещё по теме:
Олега Сенцова обменяют на трех россиян, задержанных в США?
Одиозный мэр Славянска внезапно попала в больницу: инсульт
Что нужно знать о пленных моряках?
В Крыму арестовали адвоката Курбединова
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Кабмин не будут пускать лиц непристойного вида
noimageПорошенко согласился рассекретить часть оборонных закупок
noimageГПУ готовит подозрение соучастникам фирмы Оптимумспецдеталь
noimageЗа неделю до выборов: зачем Кабмину новый глава Нафтогаза
noimageС этого года девушки смогут учиться в военных лицеях
Лента новостей