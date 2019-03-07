Новый поворот в деле Зайцевой и Дронова: заявление адвоката

Об этом информирует издание "Харьковское измерение".





Адвокат Сергей Перепелица заявил, что намерен обжаловать наказание для своего подзащитного. Он считает, что сможет добиться полного оправдания для Геннадия Дронова.





Отмечается, что апелляционное заявление уже составлено и в нем указывается 30 пунктов. Одна из самых главных претензий - почему судья Виктор Попрас позволил изменить один из пунктов обвинительного акта в ходе судебного разбирательства.





Также указывается претензия в отношении экспертов - каким образом харьковские эксперты установили границы перекрестка и почему их результаты оказались для судьи весомее, чем выводы экспертов из Днепра, которые смогли определить точную скорость движения автомобиля Алены Зайцевой, второй виновной в смертельном ДТП.





Напомним, жуткая авария произошла 18 октября 2017 года, жертвами которой стали 11 человек - из них 6 погибли и 5 человек получили травмы. На перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись внедорожник Lexus RX, которым руководила Зайцева, и Volkswagen, за рулем которого был Дронов.





Судебное разбирательство длилось больше года. За это время состоялось около 60 заседаний.







