Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.94
USD
26.48
RUB
0.40
EUR
29.75
USD
26.36
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
7 марта 19, 20:30
Против руководства МВД открыто уголовное дело - СБУ
Арсен Аваков
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Руководство МВД сознательно раскрыло формы и методы работы СБУ в своих заявлениях о найденной якобы возле офиса Зеленского прослушке, говорят в СБУ

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту разглашения руководством МВД информации о прослушивании гражданина Украины, подозреваемого в госизмене. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

4 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что под офисом кандидата в президенты Владимира Зеленского на улице Белорусской в Киеве обнаружены элементы аппаратуры для прослушивания.

СБУ заявила, что действительно "осуществляет оперативно-технические мероприятия" по улице Белорусской, но они, уверяют в ведомстве, никак не связаны с кандидатами в президенты. 

"СБУ официально заявляет: сообщение со стороны руководства МВД и приближенных к нему отдельных народных депутатов относительно причастности СБУ к прослушиванию кандидата в президенты Владимира Зеленского является сознательным распространением ложной информации для дискредитации украинской спецслужбы", - говорится в сообщении.

В СБУ говорят, что руководству МВД было известно об их оперативно-технических мероприятиях, которые проводились по адресу ул. Белорусская, 26.

"Руководство МВД сознательно обнародовало видео и фото специальной техники, раскрыло формы и методы работы сотрудников СБУ, чем намеренно допустило утечку информации с ограниченным доступом и нанесло вред национальным интересам государства", - заявили в СБУ.

Там говорят, что по данному факту 6 марта ГБР начало уголовное производство.

При этом в СБУ отметили, что готовы дать руководству МВД доступ к материалам расследуемого дела, чтобы там убедились, что оно не имеет отношения к Зеленскому.

liga.net
Ещё по теме:
Оппозиция Грузии добилась освобождения 10 человек
Москаль обвинил новое руководство МВД в непрофессионализме
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Порошенко о расследовании Бигуса
noimageИрпень и Буча рекордсмены в вымирающей стране
noimageНАБУ проводит обыски у фигурантов в деле Укрборонпрома
noimageФСБ назначила психиатрическую экспертизу восьмерым морякам
noimageНовый поворот в деле Зайцевой и Дронова: заявление адвоката
Лента новостей