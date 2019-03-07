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Украина
7 марта 19, 20:36
ФСБ назначила психиатрическую экспертизу восьмерым морякам
моряки
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Адвокаты моряков заявили о недопустимости таких экспертиз, так как они нарушают Женевскую конвенцию

ФСБ России в рамках проведения следственных действий назначило восьмерым пленным украинским морякам амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

Он рассказал, что 5-7 марта российские силовики вручили соответствующие постановления, в частности Сергею Цибизову, Роману Мокряку, Юрию Безъязычному, Владиславу Костышину, Владимиру Варимезу, Сергею Чулибе, Василию Сороке и Виктору Беспальченко.

Адвокаты моряков заявили о недопустимости таких экспертиз, так как они нарушают Женевскую конвенцию.

Защитники моряков заявили ходатайства о присутствии при проведении экспертизы в связи с необходимостью предоставления юридической помощи военнопленным.

6 марта президент Петр Порошенко заявил, что Комитет постоянных представителей Евросоюза вводит новый пакет санкций против России за агрессию в Азовском, Черном морях и Керченском проливе.
liga.net
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