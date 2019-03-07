ФСБ назначила психиатрическую экспертизу восьмерым морякам

ФСБ России в рамках проведения следственных действий назначило восьмерым пленным украинским морякам амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

Он рассказал, что 5-7 марта российские силовики вручили соответствующие постановления, в частности Сергею Цибизову, Роману Мокряку, Юрию Безъязычному, Владиславу Костышину, Владимиру Варимезу, Сергею Чулибе, Василию Сороке и Виктору Беспальченко.

Адвокаты моряков заявили о недопустимости таких экспертиз, так как они нарушают Женевскую конвенцию.

Защитники моряков заявили ходатайства о присутствии при проведении экспертизы в связи с необходимостью предоставления юридической помощи военнопленным.

6 марта президент Петр Порошенко заявил, что Комитет постоянных представителей Евросоюза вводит новый пакет санкций против России за агрессию в Азовском, Черном морях и Керченском проливе.