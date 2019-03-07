Ирпень и Буча рекордсмены в вымирающей стране

Нещодавно Держстат опублікував невтішні демографічні підсумки 2018 року. Чому вони жахливі, можна почитати тут. Попри це, в Україні залишаються регіони, в яких спостерігається приріст населення.

Де зростає населення?

В цілому населення України у 2018 році скоротилося на 233 202 особи. Додатній приріст населення по областях зафіксований лише в Києві та Київській області. Однак на рівні міст та районів можемо побачити позитивні тенденції також і в інших регіонах.

Примітки. 1. Дані про динаміку населення в Донецькій та Луганській областях публікуються без деталізації по районах та містах обласного значення. 2. Дані про динаміку населення АР Крим та міста Севастополя вказано на основі інформації окупаційних адміністрацій.

Збільшується населення переважно в великих містах та їх околицях. Так, у минулому році зросло населення Києва, Одеси, Чернівців, Рівного, Ужгорода та їх найближчих передмість. Крім того, населення околиць Львова, Полтави, Житомира та Вінниці зростає попри негативну динаміку власне в обласних центрах.



Водночас Хмельницький та Тернопіль стали єдиними містами з додатнім приростом у своїх областях. Єдиним районом з додатнім приростом в східній частині України став Полтавський. Згідно з даними окупаційної адміністрації, збільшилося також населення Севастополя.

Варто звернути увагу також на міста та райони з найшвидшими темпами приросту населення. Бачимо цікаву картину: на трьох перших місцях за цим показником розташувалися західні передмістя столиці — міста Ірпінь, Буча та Києво-Святошинський район Київської області. В усіх інших околицях Києва також зафіксовано додатній приріст.

Чому зростає населення?

- Населення міст та районів може збільшуватися з таких причин:





- Міграційний приріст (перевищення кількості прибулих над кількістю вибулих)





- Зміна адміністративних кордонів (включення або виключення територій, на яких проживає частина населення)



