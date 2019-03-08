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Новости
Украина
8 марта 19, 10:06
"Челси" - "Динамо": отыграш для киевлян будет очень трудным
футбол
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Игра закончилась со счетом 3:0

В Лондоне сыграли первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА - обладатель Кубка Англии "Челси" принимал вице-чемпиона Украины киевское "Динамо".

Игра закончилась со счетом 3:0.

На 17 минуте счет в матче открыл Педро Родригес, который воспользовался пасом пяткой Оливье Жиру.

На пятой минуте второго тайма Виллиан удвоил преимущество британцев, забив со штрафного удара. Мяч, после мощного удара, пролетел над стенкой и попал в левую "девятку".

Третий мяч на 90-й минуте игры отправил в ворота киевлян Каллум Хадсон-Одои.


Ответная игра состоится 14 марта на НСК "Олимпийский" в Киеве.

К 6-му марта определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов - "Аякс", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".
liga.net
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