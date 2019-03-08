8 марта: история праздника

В Украине Международный женский день ежегодно отмечают 8 марта. В честь этого в стране обьявляют официальный выходной день.

Праздник отмечается в ряде стран мира и изначально был учрежден, как день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию.

В августе 1910 года была организована Международная социалистическая женская конференция, предшествующая общему собранию Второго социалистического интернационала в Копенгагене в Дании.

Вдохновленная американскими социалистами, их немецкая единомышленница Луиза Циц предложила учредить ежегодный женский день и была поддержана другой социалисткой, а позднее - коммунистическим лидером Кларой Цеткин.

Есть еще одна скандальная версия происхождения праздника, который якобы возник после протеста проституток в Нью-Йорке в 1857 году. Они требовали выплаты зарплаты матросам, которые пользовались их услугами, однако не могли расплатиться.

А спустя несколько лет, в 1984 году, в Париже прошла еще одна демонстрация проституток. На этот раз они требовали признать их права наравне с работницами других сфер. Эту идею подхватили и многие другие города мира.

В ряде стран этот праздник стал символом феминизма и антисексизма. Однако в некоторых странах взгляд на этот день несколько иной, в том числе - и в Украине. Так, украинок 8 марта, как правило, поздравляют мужчины, дарят им цветы и подарки.

Феминистки же находят подобные проявления неуместными, ведь главная задача праздника - акцентировать внимание на гендерном неравенстве в различных аспектах жизни.

Этот день является официальным выходным днем ​​в Афганистане, Анголе, Армении, Азербайджане, Беларуси, Буркина-Фасо, Камбодже, Китае (только для женщин), Кубе, Грузии, Гвинее-Бисау, Эритрее, Казахстане, Кыргызстане, Лаосе, Мадагаскаре (только для женщин), Молдове, Монголии, Непале, России, Таджикистане, Туркменистане, Уганде, Украине, Узбекистане, Вьетнаме и Замбии.



