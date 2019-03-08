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Новости
Украина
8 марта 19, 14:08
В Киеве на "Марше женщин" произошли столкновения. Видео
Марш женщин
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пятницу, 8 марта, в Киеве, на феминистической акции "Марш женщин" произошли столкновения

В пятницу, 8 марта, в Киеве, на феминистической акции "Марш женщин" произошли столкновения праворадикалов с силовиками. Об этом сообщает корреспондент "РБК-Украина".

На Михайловской площади собралось до сотни феминисток и поддерживающих их граждан. Они настаивают, что 8 марта - это день борьбы за права женщин. В противовес им пришло полторы сотни участников правых организаций "Традиции и порядок" и "Братство".

После провокации и последовавшей стычки как минимум двое противников марша были задержаны. На данный момент они находятся в автозаке.

Порядок на месте проведения акции обеспечивают несколько сотен полицейских и бойцов Национальной гвардии.
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