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Новости
Украина
8 марта 19, 18:50
Делегация ПАСЕ критикует количество кандидатов в президенты
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Члены делегации отметили, что кандидатов беспрецедентно много, но женщин среди них мало, а СМИ не освещают кампанию сбалансировано

Беспрецедентно большое количество кандидатов в президенты Украины и местных наблюдателей может помешать проведению голосования и вызвать материально-технические проблемы в день выборов. Такое заключение сделала делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая находилась в Киеве 6 и 7 марта.

По мнению делегации, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) действовала профессионально и хорошо подготовила выборы.

"Общая обстановка подходит для проведения демократических выборов", - говорится в отчете, но отмечается, что есть ряд проблем.

В частности, средства массовой информация, в основном принадлежащие олигархам, вместо сбалансированного представления предвыборной среды, выступают в качестве каналов связей с общественностью для отдельных кандидатов, сказано в отчете.

По мнению делегации, в предвыборной риторике некоторых кандидатов "будто отсутствуют ссылки на подлинные политические программы, что затрудняет избирателям осознанный выбор".

"Также было тревожно слышать, что известные военизированные формирования были зарегистрированы в качестве местных наблюдателей и якобы угрожали применить силу против предполагаемых нарушений в день выборов", - сказано в отчете. Представители ПАСЕ отметили и злоупотребление административным ресурсом, в частности, "стирание границ между президентской и избирательной деятельностью".

Делегация также высказала обеспокоенность из-за возможного создания системы подкупа избирателей и низкого числа кандидатов-женщин.

Ранее сегодня сообщалось, что ЦИК отменила регистрациюкандидатов в президенты журналиста Дмитрия Гнапа, нардепов Евгения Мураева и Дмитрия Добродомова. 
liga.net
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