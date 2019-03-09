Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився йти у відставку

А от кому інфляція не страшна за будь-яких обставин, так це Андрію Коболєву, голові "Нафтогазу". З його зарплатою у мільйони гривень щомісячно можна взагалі не звертати уваги на цінники.

Однак, райське життя Коболєва може закінчитися. Уряд вирішив, що просто продовжити контракт голові "Нафтогазу" буде нечесно і треба провести конкурс на цю посаду. Чого очікувати? Давайте подивимось.

Протистояння голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва та уряду триває вже давно. Та спражня битва - почалася минулого тижня. Наглядова рада монополіста закликала Кабмін продовжити топ-менеджеру контракт - разом зі зарплатою в два мільйони гривень щомісяця. В Кабміні не зрозуміли:

"У нас як в акціонера є питання щодо розміру винагород менджменту компанії, тому ми звернулись до наглядової ради і жодних рішень про укладання нового контракту уряд не ухвалював", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Провал з реформуванням компанії, захмарні премії та зарплати головні претензії Кабміну до керівництва "Нафтогазу". Призначений у березні 2014 Андрій Коболєв обіцяв подолати корупцію та зробити державну компанію ефективною. І зробив. У 2017 "Нафтогаз" заробив майже 40 мільярдів гривень. Але за цей успіх заплатили українці - за новими тарифами.

"Идеологом всей этой тарифной вакханалии за последние 4 года являтся нак нафтогаз непосредственно коболев именно они на переговорах с мвф советовали установитть такие тарифы", - говорить Валентин Землянський, експерт з питань енергетики.

За п'ять років газ для українців подорожчав майже у 12 разів! До травня 2014 ми сплачували по 725 гривень за тисячу кубів. Сьогодні по вісім з половиною тисяч. За словами Коболєва - така ціна газової незалежності від Росії. Бо вже чотири роки ми закуповуємо блакитне паливо в ЄС. Але так звана формула Коболєва викликає чимало питань. Нафтогаз начебто купує газ у австрійському хабі Баумгартен і сплачує до п'ятдесяти доларів за доставку кожної тисячі кубів. Та експерти неодноразово заявляли - це той самий російський газ. Він транзитом іде через нашу територію, потрапляє в Словаччину, і майже з кордону, а не з Австрії, реверсом повертається до нас. Уже як європейський.

"Є зловживання певні переплата. За моїми підразхунками за чотири роки закупівлі реверсного газу, а коболев очолює компанію більше чотирьох років, переплата була близько двох мільярдів доларів. Той газ, який ми закуповуємо в ЄС, в середному він від 30 до 50 доларів дорожчий", - говорить Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій.

Ціна такого транспортування теж є в наших платіжках. Ще 2017 за цю схему взялися у Генпрокуратурі.

"У меня есть заявления, что на самом деле газ не доходит на территорию дальше, чем на 10 км от словацкой перемычки. Спрашивается, для чего платится 40 евро доставки из Австрии в Украину, такую проверку мы также проведем", - говорить Юрій Луценко, генеральний прокурор України.

Зростання тарифів мало б сприяти розвитку власного газовидобування. Майже третина із восьми з половиною тисяч гривень за тисячу кубів повинні були б іти на інвестиції в наш - український газ.

"То, на что делал упор Кабмин - программа увеличения собюственной добычи газа, она провалена была потому что не то что не увеличили а в прошлом году упало за 2018 год на 100 млн сократили", - говорить Валентин Землянський, експерт з питань енергетики.

Головна перемога Коболєва - виграш справи проти "Газпрому" в Стокгольмському суді. Європейська Феміда визнала кабальними і незаконними минулі газові контракти. Утім, кошти Україна не отримала і досі, на відміну від топ-менеджерів "Нафтогазу".

"Грошей джва млрд 600 мліьйонів доларів україна так і не отримала, більше того процесс ще триває, але з іншої сторони більшу частину із 40 мільйонів доларів премій вже отримано людьми за роботу і перераховано", - говорить Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичниїх стратегій.

Захмарні доходи керівництва Нафтогазу неодноразово викликали питання і в Уряду, і в правоохоронців. За останні чотири роки десять топ-менеджерів газового монополіста отримали майже 900 мільйонів гривень зарплат і премій! При цьому третині українців не вистачає грошей, аби сплачувати рахунки. Сам Коболєв доходи своєї команди надмірними не вважає. І з посади йти не хоче.

"Чекаю на позицію юристів, але я точно не збираюся звільнятися. Мені ця посада потрібна для виконання цієї мети про яку я говорив і я сподіваюсь що верховенство права і цивілізований підхід вони переможуть", - говорить Андрій Коболєв, голова НАК "Нафтогаз".

Та конкурс на посаду голови "Нафтогазу" вже оголошено. В Уряді заявили - він буде відкритим. Почнеться 23 березня. Не виключено, що на обрання голови вплине і новий скандал. У ЗМІ сплив лист колишнього топ-менеджера, а нині виконавчого директора "Групи Нафтогазу" Юрія Вітренка. Він звинуватив керівництво монополіста у продажу палива певним компаніям по занижених цінах. Через що держава втратила щонайменше два мільйони доларів.