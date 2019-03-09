Наступ на тарифи: Кабмін оскаржив рішення суду

Судовий наступ на тарифи триває! Попередню урядову постанову, що встановлювала ціну на газ, скасовано. І політики стверджують, що це означає - мовляв, суд визнав незаконною методику формування розцінок. А отже і необгрунтованість тарифів.

Уряд оскаржив це рішення. Але чим усе закінчиться? І чи повернуть людям гроші, які були переплачені? Розбиралася Інна Томіна.

Підвищення газових тарифів необгрунтоване. Це визнав Адміністративний суд Києва. За позовом активістів "Тарифної мобілізації" та лідера Батьківщини Юлії Тимошенко до Кабміну. Йдеться про розцінки ще 2016 року! Відтоді і тягнувся розгляд цієї справи. Весь цей час тривали експертизи і мінявся склад суду.

Та зрештою суд дійшов висновку, що під час затвердження цін були порушені процедури. Тарифи не погодили з регуляторною службою і не опублікували для попереднього обговорення.

Нагадаю, більше, ніж два роки тому уряд постановив, що населення має платити за тисячу кубів газу понад шість тисяч гривень. І відтоді людям уже двічі збільшували тариф.

"Споживачі газу мають всі підстави для звернення до НАК "Нафтогазу" на відшкодувпання збитків", - говорить Олексій Кучеренко позивач, міністр з питань ЖКГ (2007-2010).

Аргументи суду повністю очікувані, кажуть експерти, адже сьогодні ні постачальникам, ні споживачам невідомо, Як в "Нафтогазі" розраховують тарифи? Їх тримають у секреті аж до затвердження.

"Ціни на газ для населення уряд затвердив за ціною монополії і надав їм повне право встановлювати будь-яку ціну. Методики, чіткої зрозумілої, які саме витрати закладають, який прибуток закладається, чим він обгрунтовується цей прибуток? Її нема. Хоча це є прямим порушенням закону про Ціни та ціноутворення", - говорить Марія Яковлєва, експерт з енергетики.

Знизити ціну до обгрунтованого рівня - можна, переконані фахівці. Для цього треба запровадити реальний ринок газу для побутових споживачів, і на потреби ЖКГ використовувати лише український газ.

"Формально треба розуміти, що ціна на газ і на сьогоднішній момент і на 15-16 рік вона вже була завищеною. Тому що собівартість видобутку газу сьогодні компанією Укргазвидобування вона становить 47 доларів і навть з затратами необхідними на інвестиційні проекти, танспорт, запрплати і таке інше ціна не могла бути вищою трьох з половиною тисяч гривень", - говорить Юрій Корольчук експерт з енергетики.

"Це собівартість газу, яка ми переконані вона покриває всі витрати Укргазвидобування і облгазів і інших субєктів. Цифра яка на сьогодні є 8,55 для населення і 8,36 це для теплокомуненерго. Тобто більш ніж у два рази, вона вища", - говорить Олексій Кучеренко позивач, міністр з питань ЖКГ (2007-2010).

Наступне підвищення газових тарифів заплановане на травень. Кубометр газу українцям має обходитись майже у 10 гривень. Це автоматично потягне за собою і подорожчання тепла. Та чи змінить плани влади рішення Феміди і чи будуть перерахування у квитанціях за комуналку?

"Ні, не буде. Постанова Кабміну, на яку подавався позов вона вже не чинна. Вона не діє з 2018 року. Позов подавався на формулу "Дюсельдорф плюс". Нова формула за новою постановою від 868 вона трохи хитріша і можна її назвати "Коболєв", - говорить Марія Яковлєва, експерт з енергетики.

"Сьогодні діє новий документ, який визначає нову ціну на газ, але ж знову ж таки це не відміняє того що, що це рішення суду має бути виконане, відповідно мав би відбутися перегляд ціни на газ за попередні всі роки, які населення оплачувало, тобто це там 16,17, 18. Насправді це доволі складно буде зробити, тому доведеться або просто перерахувати ці кошти в платіжках, то люди могли би просто певний період не оплачувати", - говорить Юрій Корольчук, експерт з енергетики.

Та в Кабміні своя правда. Там кажуть, можливості послабити ціни немає. Тим більше, підвищення тарифів - зобов'язання перед міжнародними кредиторами.

"Ми були вимушені іх виконати. Як працює механізм ціни на газ? Ціна на газ сьогодні - близько 11 тис за тисячу кубометрів. Уряду дано право обмежувати цю ціну і ми її обмежили до 8,55 грн за кубометр. І відміна постанови означає, що для людей цей газ може коштувати вже не 8,55, а 11 грн за кубометр", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Тому Кабмін уже подав апеляцію на рішення суду. Тож чекати на перерахунок українцям - вочевидь не варто.