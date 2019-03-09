Ріст цін: на чому економлять українці?

І почнемо з новини, в яку справді важко повірити. Інфляція сповільнюється! Принаймні, офіційна. У річному вираженні лише 8 відсотків. Ще у січні було 9, та економісти прогнозували, що відсоток буде тільки збільшуватись. Але сталося інакше.

Проте, повсякденний досвід у магазинах та на ринках доводить протилежне. Ціни зростають буквально на все. Чому офіційні дані та реальна ситуація так розійшлися? Ринкову перевірку влаштувала Любов Кукла.

Бюджетні завдання сімейного масштабу. Порівняти ціни і зарплати на сьогоднішній день - це просто нереально

Відтак українцям доводиться рахувати кожну копійку.

"Українці дорогенькі мої економлять на чому? На желудку".

Однак і на харчах вже не надто зекономиш. Бо продукти постійно дорожчають. І не делікатеси! А звичайні - соціальні.

"За нашими даними, 70 відсотків подуктів, які входять в соціальний кошик у лютому подорожчали", - говорить Олексій Дорошенко, директор Української асоціації постачальників торговельних мереж.

Що саме подорожчало? І головне наскільки? Іду перевіряти особисто. Це один із бюджетних столичних ринків. У моєму списку базовий набір - борошно, м'ясо, сало, крупи, цукор, олія, молочка, хліб, яйця, овочі та фрукти. З них і починаю свою контрольну закупку.

"А яка от середня ціна на яблука? Вони ж сезонні. Зараз не сезон - 10 гривень, 10 гривень за кілограм".

Чудово! Беру одразу два кілограми - бо ціна справді приємна.

Далі яйця. Вони, хоч і не "золоті", але дорожчають постійно!

"Від молодої курочки за 17 гривень. Грязне нестандартне за 19, 21, 24 з половиною і 26 великі".

Отже, теж беру десяток. Далі овочі. І от якраз вони здорожчали суттєво.

"Картопля 10-12, буряк 20, морква 20, сєльдірєй 40. Що це цікавить? Чорна редька 15, біла 18. Цибуля 22-23".

На черзі м'ясний відділ. Найдорожчий. М'ясо від ста тридцяти гривень. Сало - сотня. Найдешевша курятина. До речі, м'ясо дорожчає дуже відчутно. І цьогоріч ціни ще виростуть. Особливо на свинину. Тутешні продавці нарікають, черги до них зменшилися суттєво.

"Не дуже багато, щоб дуже багато було людей - то ні".

Далі за списком бакалія та молочка. Там ціни майже не змінилися. Хоча дещо подорожчали гречка, рис та пшоно. Така собі стабільність по-українськи.

Отже, за ось такий базовий, точніше мінімальний набір продуктів я віддала майже 500 гривень, а це на тиждень, на двох. Ані цукерок, ані кави, ані печива. Лише необхідне.

Тож українцям доводиться економити ледь не на всьому. Іноді навіть на квітах для коханої на 8 березня

Бо квіти це вже розкіш. Більшість українців витрачають на їжу половину свого сімейного бюджету. За стандартами ООН, це головний показник рівня бідності. А відтак, наша країна живе За її межею. У Держстаті порахували, що українці в середньому витрачають на харчі понад 3 тисячі гривень щомісяця. При тому, що середня зарплата зараз 10 тисяч. От тільки отримують таку далеко не всі. А якщо пенсія 1500? Або мінімальна зарплата трохи більше чотирьох?

"Я живу в семье, 4 человека, дочка работает, внуки не работают. Ну сколько? По 50 гривен с человека в день. 200 гривен в день".

Якщо перевести у валюту це два долари або півтора євро на людину! Геть негусто. Що ж можна купити за ці гроші?

"Открывает сумку с покупками, а що там? Сметана, сливочное масло, сейчас пойду творог куплю подешевле, чтобы сделать запеканку. Дети, внуки не хотят борщи кушать, вчера сделала салат. Такое, намешала, намешала, ну а шо? 50 гривен в день на человека - это мизер. Поэтому тяжело очень живется", - говорить Людмила Іванівна, пенсіонерка.

Важко, бо ціни на продукти в Україні подекуди навіть вищі за європейські.

"В нас мало які ціни нижчі за європейські. Молоко в Україні коштує на 120 відсотків дорожче, ніж у Литві, на 100 відсотків дорожче, ніж у Польщі", - говорить Олексій Дорошенко, директор Української асоціації постачальників торговельних мереж.

Бельгія. Тут ситуація відрізняється, м'яко кажучи, парадоксально! Економлять на харчах не пенсіонери, а... молодь! Бо у літніх європейців на першому місці здоров'я. А в молоді, звісно ж, власне житло та розваги. Тож їм доводиться рахувати бюджет дуже уважно.

"У мене мінімум 500 євро на місяць йде".

Це невеличкий брюссельський ринок. Сюди фермери привозять на продаж свою продукцію. Екологічну. Тому ціни вищі, ніж у супермаркетах. На цей базарчик постійно ходить і пенсіонерка Жані.

"Думаю, є багато сімей, яким складно прогодувати себе належним чином - А для вас? - Ні, мені вистачає, але я не купую продуктів класу люкс, фрукти, овочі. М'яса не багато, я його майже не їм. Яблука, ківі, апельсини. З овочів - салат, помідори, ну і на суп", - говорить Жані, бельгійська пенсіонерка.

Розповідає, в Бельгії, пенсіонери здебільшого витрачають на їжу не більше 30 відсотків місячного доходу. При тому, що мінімальна пенсія в Бельгії - тисяча двісті євро! Середня півтори. Тобто майже 45 тисяч гривень!

"Думаю, за останні років 5-10 ціни дещо зросли. - Чи дорогою для вас є їжа? - Залежить від ваших пріоритетів. Для мене вживати хорошу їжу дуже важливо. Тому я можу, наприклад, дещо збільшити бюджет на продукти, а не на авто чи ще щось того роду", - говорить Беатріс, бельгійська пенсіонерка.

Загалом, у Бельгії люди витрачають на харчі в середньому 150-200 євро на тиждень. На наші гроші майже 6 тисяч гривень. Але це при тому, що середня заробітна плата в цій країні - дві з половиною тисячі євро.

"Мабуть відсотків 30. Я дуже люблю їжу, багато готую, купую якісні продукти, тому витрачаю мабуть 25-35% свого бюджету. Я купую чимало свіжих овочів, намагаюсь обирати органічні та місцеві продукти. А ще багато риби та сиру, вони тут смачні", - говорить Сара, американка.

Отже які прибутки, такі й витрати. А відтак і апетити.