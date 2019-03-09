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Украина
8 марта 19, 23:46
В Софийском соборе проведут реставрацию
Софийский собор
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Минкульт запланировал реставрацию мозаик и фресок, реконструкцию пожарной, охранной сигнализаций, установку системы видеонаблюдения

В Софийском соборе в Киеве проведут комплекс ремонтно-реставрационных работ, сообщает пресс-служба Министерства культуры.

Отмечается, что храм внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО под №1 от Украины.

Программу исследования, реставрации и популяризации собора разработали еще в 2006 году. Частично реставрационные работы начались в 2016-м и продлятся до 2021 года.

Работы начнутся 18 марта.

В этом году на первом ярусе центральной части Софийского собора предусмотрена установка строительных лесов для инспектирования мозаик, фресок, масляной живописи для их дальнейшей реставрации. 

Также планируется модернизация системы микроклимата собора, реконструкция инженерных систем освещения, пожарной и охранной сигнализации, установка систем видеонаблюдения.

Будут проводиться также археологические работы, сообщает Минкульт.

Часть денег для реставрации – от ЮНЕСКО.
liga.net
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