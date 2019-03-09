Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.94
USD
26.48
RUB
0.40
EUR
29.60
USD
26.36
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
9 марта 19, 08:59
Закупки оружия: делегация Украины пообщалась с Пентагоном
пентагон
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Стороны обсудили участие Украины в программе Пентагона Foreign Military Sales

Украинская делегация провела встречу с представителями министерства обороны США по поводу масштабных закупок Украиной американского оружия. Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в США.

В разговоре участвовали вице-премьер-министр по вопросам европейськои и евроатлантичнои интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, послом Украины в США Валерий Чалый, а также и.о. помощника министра обороны США по вопросам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер и зампомощника министра обороны США по вопросам Украини, России и Евразии Лора Купер.

Стороны обсудили положения украинского законодательства, дающего полномочия Минобороны закупать товары и услуги оборонного назначения за рубежом и позволяющего Украине стать полноценным участником программы Пентагона Международные военные продажи (Foreign Military Sales, FMS).

2 февраля Климпуш-Цинцадзе заявила, что в скором времени Украина начнет масштабную закупку высокотехнологичного оружия США и стремится стать участником программы США Foreign Military Financing, которой предусматривается финансирование вооруженных сил зарубежных стран.
liga.net
Ещё по теме:
ФБР схватило отправителя омертельного токсина Трампу
Биологическое оружия: США использует зараженных насекомых
ВИДЕО: Пентагон запустил спутник на тяжелой ракете Atlas V
Пентагон отправляет войска на границу с Мексикой
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
На Киевщине полыхает сухая трава. ВИДЕО
noimageВ Софийском соборе проведут реставрацию
noimageРіст цін: на чому економлять українці?
noimageНаступ на тарифи: Кабмін оскаржив рішення суду
noimageГолова "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився йти у відставку
Лента новостей