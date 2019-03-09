Закупки оружия: делегация Украины пообщалась с Пентагоном

Украинская делегация провела встречу с представителями министерства обороны США по поводу масштабных закупок Украиной американского оружия. Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в США.

В разговоре участвовали вице-премьер-министр по вопросам европейськои и евроатлантичнои интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, послом Украины в США Валерий Чалый, а также и.о. помощника министра обороны США по вопросам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер и зампомощника министра обороны США по вопросам Украини, России и Евразии Лора Купер.

Стороны обсудили положения украинского законодательства, дающего полномочия Минобороны закупать товары и услуги оборонного назначения за рубежом и позволяющего Украине стать полноценным участником программы Пентагона Международные военные продажи (Foreign Military Sales, FMS).

2 февраля Климпуш-Цинцадзе заявила, что в скором времени Украина начнет масштабную закупку высокотехнологичного оружия США и стремится стать участником программы США Foreign Military Financing, которой предусматривается финансирование вооруженных сил зарубежных стран.