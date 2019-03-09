Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.94
USD
26.48
RUB
0.40
EUR
29.60
USD
26.36
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
9 марта 19, 19:48
В Бердянске надругались над участником АТО
тюрьма
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В одной из колоний Запорожской области произошел совершенно вопиющий инцидент.

Как выяснили журналисты, над одним из заключенных бердянской исправительной колонии № 77 ‒ ветераном АТО ‒ надругались сокамерники.

Как передает портал «Наш город», подробности скандала раскрыл глава организации «Майдан — Общественный контроль» Виктор Колбанцев. По его словам, парня изнасиловали «по отмашке» кого-то из администрации колонии.

«Молодой человек 1995 г.р. поймал в зоне ООС какого-то сепара, доставил в полицию, а в итоге ему же дали три года тюрьмы. Этот боец накануне суда от страны получил орден „За мужество“. А за это же мужество на фронте в колонии его растоптали и унизили. Если бы не врачи — мы бы в живых парня не увидели. У него ужасное психическое состояние. Он хотел несколько раз покончить жизнь самоубийством. Сейчас он даже маму свою по имени и отчеству называет. Я не понимаю: в какой стране мы живем, если своих героев в тюрьмах насилуем», ‒ заявил Колбанцев.

Отмечается, что данный случай находится на рассмотрении в Верховной Раде Украины. Кроме того, обращение родных парня было направлено в Генпрокуратуру, Нацполицию и Министерство юстиции.
Fraza.ua
Ещё по теме:
Олега Сенцова обменяют на трех россиян, задержанных в США?
В Запорожье трамвай протаранил маршрутку, 5 пострадавших
С нового года прием врача платный, - Супрун об изменениях
Скандальное интервью Павла: Государство рухнет, мы - устоим
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Таинственный визит: зачем в Украину приезжал замгоссекретаря
noimageСБУ предотвратила заказное убийство предпринимателя
noimageСтолкновения под АП: пострадали три силовика
noimageВ Черкассах пытались прорваться к выступающему Порошенко
noimageЗакупки оружия: делегация Украины пообщалась с Пентагоном
Лента новостей