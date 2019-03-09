В Бердянске надругались над участником АТО

Как выяснили журналисты, над одним из заключенных бердянской исправительной колонии № 77 ‒ ветераном АТО ‒ надругались сокамерники.

Как передает портал «Наш город», подробности скандала раскрыл глава организации «Майдан — Общественный контроль» Виктор Колбанцев. По его словам, парня изнасиловали «по отмашке» кого-то из администрации колонии.

«Молодой человек 1995 г.р. поймал в зоне ООС какого-то сепара, доставил в полицию, а в итоге ему же дали три года тюрьмы. Этот боец накануне суда от страны получил орден „За мужество“. А за это же мужество на фронте в колонии его растоптали и унизили. Если бы не врачи — мы бы в живых парня не увидели. У него ужасное психическое состояние. Он хотел несколько раз покончить жизнь самоубийством. Сейчас он даже маму свою по имени и отчеству называет. Я не понимаю: в какой стране мы живем, если своих героев в тюрьмах насилуем», ‒ заявил Колбанцев.

Отмечается, что данный случай находится на рассмотрении в Верховной Раде Украины. Кроме того, обращение родных парня было направлено в Генпрокуратуру, Нацполицию и Министерство юстиции.