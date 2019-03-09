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Новости
Украина
9 марта 19, 19:54
В Черкассах пытались прорваться к выступающему Порошенко
Порошенко
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Представители "Национального корпуса", устроившие днем столкновения у здания Администрации президента, попытались прорваться к выступающему в центре Черкасс президенту Петро Порошенко.
Представители "Национального корпуса", устроившие днем столкновения у здания Администрации президента, попытались прорваться к выступающему в центре Черкасс президенту Петро Порошенко.

Соответствующее видео выложено на странице "Нацкорпуса" в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, что активисты "Нацкорпуса" оказались в центре города, когда Порошенко уже закончил свое выступление, и звучал гимн.

Молодые люди попытались прорваться к сцене, но на их пути встали полицейские. Представители "Нацкорпуса" зажгли фаеры. В это время кортеж Президента проехал за спинами полицейских.

Протестующие перегородили дорогу, перекрывая путь полицейским машинам. Правоохранители применили слезоточивый газ.

"Де відрубані руки Гладківського?", – скандировали представители "Нацкорпуса".

После этого один из протестующих взобрался на сцену, с которой 15 минут назад выступал Порошенко, и обратился к жителям Черкасс, которые еще оставались на площади. Он обвинил Президента в попустительском отношении к "мажорам-коррупционерам", которые "спускают краденые деньги на проституток".

"Враг номер один в этой стране – это тот, кто зарабатывает на войне", – заявил мужчина, призвав горожан присоединиться к акции гражданского неповиновения.

Выступив со сцены, члены "Нацкорпуса" рассеялись по площади. Судя по видео, полицейские не пытались их задержать.

Напомним, ранее сегодня "Национальный корпус" и "Национальные дружины" организовали в центре Киева акцию протеста против коррупции в "Укроборонпроме". У здания Администрации Президента митинг перерос в столкновения. Пострадали трое силовиков. Один из них доставлен в больницу с химическим ожогом глаз.
censor.net.ua
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