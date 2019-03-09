СБУ предотвратила заказное убийство предпринимателя

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили заказное убийство предпринимателя в Херсонской области, передает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что один из членов организованной преступной группировки из Запорожья искал исполнителей заказного убийства. Он собирался похитить херсонского фермера и потребовать выкуп почти $100 000. После получения всей суммы, по данным СБУ, он хотел убить предпринимателя.

Во время спецоперации оперативники имитировали похищение возможной будущей жертвы. Правоохранители задержали заказчика и исполнителя преступления после передачи части денег – $40 000.