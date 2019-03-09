Таинственный визит: зачем в Украину приезжал замгоссекретаря

Приезд столь высокопоставленного зарубежного чиновника, как заместитель госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Гейл, да еще в самый разгар избирательной кампании в Украине, безусловно, не мог остаться незамеченным СМИ и общественностью. Тем более, кампания идет непросто, на фоне множественных скандалов. О которых, несомненно, осведомлены наши партнеры за рубежом. Так что резонанс от визита ожидался еще тот.





"Не вдаваясь в детали"





Но его не случилось. Информация о встречах Гейла в Украине и темах, поднимаемых на этих встречах, отличалась скудностью и официозом. Понять из обрывков сведений, зачем на самом деле приезжал в нашу страну Дэвид Гейл, было непросто. Что, разумеется, вызвало различные кривотолки.





Представители СМИ надеялись, что туман неопределенности будет развеян самим замгоссекретаря на анонсированной заранее пресс-конференции. Однако и этого не произошло: встреча зарубежного гостя с журналистами была весьма непродолжительной – пятнадцать минут на все про все. А его выступление и ответы на вопросы не отличались конкретикой.





Начал спич американский дипломат с комплимента Киеву. Оказывается, последний раз Гейл был в столице Украины целых 22 года назад, а потому в ходе нынешнего визита оказался поражен преобразованиями, произошедшими в городе. Далее Гейл рассказал, что в день приезда побывал на Майдане, где почтил память погибших во время Революции Достоинства и защитников Украины от внешней агрессии. Очень кратко, буквально двумя предложениями, рассказал о встречах в Украине.





"Вчера я встречался с президентом Украины Порошенко, премьер-министром Гройсманом, министром иностранных дел Климкиным, министром обороны Полтораком, представителями гражданского общества. А сегодня встретился с ведущими кандидатами в президенты", – отметил Дэвид Гейл.





Результаты встреч с официальными лицами Гейл кратко очертил, отметив прогресс Украины в реформировании ряда сфер.





"Украина немало продвинулась в реформаторской деятельности в судебной, энергетической и обороной сферах. Но, конечно, впереди еще большой путь. Мы выказываем свою полную поддержку в движении на этом пути", – сказал американский дипломат.





Что касается результатов встреч с кандидатами в президенты, то замгоссекратеря отказался раскрывать подробности.





"Я не думаю, что стоит делиться конкретикой наших разговоров. Я повторяю для вас то же самое, что я говорил на этих встречах. А именно, что США заинтересованы в демократичности избирательного процесса и что именно украинский народ должен делать свой выбор", – сказал Гейл журналистам.





Не намного больше удалось выжать журналистам и по поводу других вопросов, которые актуальны сегодня и, как предполагается, могли подниматься на встречах представителя Госдепа с официальными лицами. Так, на вопрос, обсуждался ли в беседе с премьер-министром отказ правительства продлевать контракт с главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым, Гейл расплывчато ответил, что вопросы энергосферы обсуждались практически на каждой встрече, включая встречу с премьер-министром.





"Энергобезопасность – практически то же самое, что национальная безопасность. Поэтому это была одна из тем. Как и то, что нужно иметь здоровый энергосектор, который управляется рыночными силами… Я не буду вдаваться в дальнейшие детали. Но речь в целом шла о том, что такого рода компаниями нужно руководить в соответствии с современным принципам корпоративного управления", – сказал Гейл.





Комментируя заявление посла США в Украине Мари Йованович о необходимости заменить руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, Гейл отметил, что Йованович представляет в Украине президента США, и США целиком поддерживают ее заявление.





"Не вижу необходимости комментировать, что было сказано в заявлении. То, что было сказано – было сказано. Но как визитер из Вашингтона я, возможно, расширю свой ответ. Мы хотим того же, чего хочет украинский народ. Украинский народ говорил во время Революции Достоинства и говорит сейчас, что он хочет иметь выбор. И сделать выбор в пользу прозрачности отчетности и современного эффективного корпоративного управления", – сказал Гейл.





Замгоссекретаря заявил также, что США считают очень важным, чтобы госинституты Украины возглавляли люди, преданные таким идеям. Подчеркнув, что в конечном итоге решение все равно остается за украинским народом.





Отметим, что не намного информативнее оказались официальные новости о встречах с представителем Госдепа. Так, к примеру, на сайте президента Украины Петра Порошенко отмечается, что в ходе встречи с замгоссекретаря глава Украинского государства обсудил сотрудничество в оборонной сфере и развитие торгово-экономических отношений, противодействие российской агрессии на Черном и Азовском морях, усиление санкций против агрессора, а также выборы в Украине.





Премьер-министр Владимир Гройсман в Твиттере сообщил, что обсуждал с американским гостем вопросы торговых связей и энергосферу, а также, снова-таки, усиление санкций против России.





О чем не сказали официальные лица





Но все ли темы, обсуждавшиеся в ходе многочисленных встреч Гейла, были артикулированы? Насколько визит замгоссекретаря в разгар предвыборной кампании связан именно с этим процессом? А может, приезд Гейла – ответ на резонансные события последних дней: коррупционный скандал в Укроборонпроме, решение Конституционного суда относительно незаконного обогащения чиновников, вызвавшее резкую реакцию Запада? Что осталось за кадром официальных сообщений? Мы решили спросить об этом экспертов.





По мнению политолога Александра Палия, скорей всего, все темы, которые обсуждались в ходе встреч, были так или иначе озвучены.





"Не думаю, что поднимались какие-то темы, которые скрыли от общественности. Другое дело, что, к примеру, вопрос обеспечения безопасности выборов от вмешательства России, противодействия этому вмешательству нам могут не раскрывать, чтобы обеспечить эффективность предпринятых мер. А все остальное – поддержка США украинских реформ, достижения Украины в реформировании ряда секторов – были отмечены Гейлом", – сказал Александр Палий.





Политолог Олеся Яхно полагает, что в ходе встреч, в частности, с президентом Петром Порошенко много внимания было уделено вопросу противодействия вмешательству России в украинские выборы.





"У нас почему-то политики, кандидаты не говорят на эту тему. Кроме, разумеется, президента, который по должности обязан гарантировать защиту Украины от такого вмешательства. Однако на Западе этому вопросу уделяется очень пристальное внимание. В частности, на конференции по безопасности в Мюнхене говорили об этом много. Потому, я думаю, эта тема была одной из ключевых во время визита заместителя госсекретаря", – сказала Олеся Яхно.





Как рассказал сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко, приезд в Украину Гейла – обычный мониторинговый визит, но на этот раз связанный еще и с выборами.





"Украину различные чиновники посещают с периодичностью где-то два раза в год. Так что это был плановый визит. США, безусловно, постоянно держат Украину в фокусе. Поэтому-то визит и состоялся. Его цель – собрать информацию, передать и получить определенные сигналы. Нужно было встретиться с кандидатами – задать им конкретнее вопросы, получить конкретные ответы. Получить для себя понимание того или иного кандидата", – сказал Владимир Фесенко.





В свою очередь, профессор политологии Киево-Могилянской Академии Алексей Гарань считает нынешний визит важным и с практической, и с символической точек зрения.





"С одной стороны, он свидетельствует о внимании США к Украине, о внимании к выборам и к тому, каким будет курс после выборов. То есть он несет сразу несколько месседжей. Первый – что Украина действительно важна для США. Плюс они подчеркивают, что выборы должны быть проведены честно, что должна быть обеспечена процедура выборов", – отметил Алексей Гарань.





По словам политолога, также наших западных союзников волнует останется ли курс Украины после выборов прежним.





"Очевидно, американцы понимают, что одни кандидаты предсказуемы для них. Другие непонятны – неизвестно, какого курса Украины ожидать (в случае их избрания, – авт). И американцы собирают информацию о разных лагерях, поскольку рассчитывают различные сценарии", – сказал Алексей Гарань.



