В деле Укоборонпрома замешаны сотрудники НАБУ, ГФС, СБУ

В деле о коррупционных схемах в предприятиях Укроборонпрома замешаны сотрудники, в том числе, и бывшие, Национального антикоррупционного бюро, Государственной фискальной службы и Службы безопасности Украины. Об этом в интервью Цензор.нет заявил генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, предприятие Оптимус Сцецдеталь для участия в конкурсе и получения заказа получало справки сначала от ГФС, потом от СБУ.

Кроме того, предприятие "решало вопрос" через бывшего сотрудника НАБУ – "самого известного секретного агента в Украине", Евгения Шевченко.

7 марта в интервью украинским телеканалам президент Петр Порошенко заявил, что расследование журналистов о коррупционных схемах в оборонной сфере - это "попытка сделать скандал, подорвать доверие к армии, к государству и оборонному комплексу".