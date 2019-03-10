Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.94
USD
26.48
RUB
0.40
EUR
29.60
USD
26.36
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
10 марта 19, 09:04
В деле Укоборонпрома замешаны сотрудники НАБУ, ГФС, СБУ
Юрий Луценко.
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Предприятие Оптимус Сцецдеталь для участия в конкурсе и получения заказа получало справки от госорганов, заявил генпрокурор

В деле о коррупционных схемах в предприятиях Укроборонпрома замешаны сотрудники, в том числе, и бывшие, Национального антикоррупционного бюро, Государственной фискальной службы и Службы безопасности Украины. Об этом в интервью Цензор.нет заявил генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, предприятие Оптимус Сцецдеталь для участия в конкурсе и получения заказа получало справки сначала от ГФС, потом от СБУ.

Кроме того, предприятие "решало вопрос" через бывшего сотрудника НАБУ – "самого известного секретного агента в Украине", Евгения Шевченко.

7 марта в интервью украинским телеканалам президент Петр Порошенко заявил, что расследование журналистов о коррупционных схемах в оборонной сфере - это "попытка сделать скандал, подорвать доверие к армии, к государству и оборонному комплексу".
liga.net
Ещё по теме:
ГФС разделили на налоговую и таможню
В Украину хотели незаконно ввезти 250 автоматов - СБУ
На Житомирщине области торговали оружием из воинской части
СБУ пресекла контрабанду культурных ценностей: фото
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украинцам показали новую символику военных ВСУ (фото)
noimageТаинственный визит: зачем в Украину приезжал замгоссекретаря
noimageСБУ предотвратила заказное убийство предпринимателя
noimageСтолкновения под АП: пострадали три силовика
noimageВ Черкассах пытались прорваться к выступающему Порошенко
Лента новостей