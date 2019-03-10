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Новости
Украина
10 марта 19, 09:15
Украинцам показали новую символику военных ВСУ (фото)
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Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко утвердил новую символику боевых бригад ВСУ

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко утвердил новую символику боевых бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

В Facebook Муженко опубликованы приказы об утверждении нарукавного знака для 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Сухопутных войск ВСУ, 58 отдельной мотопехотной бригады имени Ивана Выговского Сухопутных войск ВСУ и 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Сухопутных войск ВСУ.

Он отметил, что специалисты ориентируются на лучшие мировые образцы.

Напомним, сотни танков Т-64 модернизировали для ВСУ.
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