Украинцам показали новую символику военных ВСУ (фото)

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко утвердил новую символику боевых бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

В Facebook Муженко опубликованы приказы об утверждении нарукавного знака для 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Сухопутных войск ВСУ, 58 отдельной мотопехотной бригады имени Ивана Выговского Сухопутных войск ВСУ и 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Сухопутных войск ВСУ.

Он отметил, что специалисты ориентируются на лучшие мировые образцы.

Напомним, сотни танков Т-64 модернизировали для ВСУ.