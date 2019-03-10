Ульяна Супрун рассказала о необычных свойствах воды

Есть вещи, которые всегда следует иметь с собой, среди них - бутылка воды. Об этом у себя в Facebook сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Даже несколько глотков воды спасут нас от обезвоживания. Оно вызывает плохое настроение, снижение внимания и памяти", - отметила Супрун.