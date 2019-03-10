Столкновения в Черкассах: задержали двух организаторов

Сегодня задержали двух подозреваемых в организации столкновений с полицией в центре Черкасс, которые произошли 9 марта, когда представители Нацкорпуса пытались прорваться к президенту Петру Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

"В рамках расследования уголовных производств, открытых по ч. 2 ст. 345 и ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса по факту событий на площади Дружбы народов задержали двых наиболее активных лиц, подозреваемых в организации граждан для совершения хулиганских действий и нанесения телесных повреждений работникам полиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка", - отметили в пресс-службе.

Они задержаны в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос об объявлении данным гражданам подозрения в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.



