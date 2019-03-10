"Для Порошенко это был удар". Интервью Луценко - за минуту

Генпрокурор Юрий Луценко в интервью Цензору раскрыл детали коррупционного скандала с поставками оружия Укроборонпрому. Какова роль Гладковских в этой схеме, кто ее расследует и почему так долго, что о скандале сказал президент Порошенко

Действующие лица: Олег Гладковский (старший) - бывший замсекретаря СНБО; Игорь Гладковский (младший) - его сын и, предположительно, участник коррупционной схемы; Андрей Рогоза - руководитель фирмы Оптимумспецдеталь, через которую (согласно расследованию Бигуса) продавались запчасти Укроборонпрому; Виталий Жуков - друг Гладковского-младшего.

Фирма Рогозы - не фиктивная. "В 2016 году, расследуя одно из сотен дел по Укроборонпрому, военная прокуратура вышла на фирму Оптимумспецдеталь... Это не фиктивная фирма. Здесь Бигус ошибается... Это реальная фирма с серьезным офисом".

Но ей понадобилось покровительство. "Любая фирма не может работать на Укроборонпром. Ей нужен допуск на поставки". "У каждого завода есть "любимые" фирмы... Я думаю, Рогоза нашел знакомого - Виталия Жукова. У которого есть однокурсник по Киевскому институту международных отношений - Гладковский-младший. Рогоза надеялся, что будет использовать эту фамилию, чтобы побеждать в тендерах".

Переписок с Гладковским не существует. "Но переписка Рогозы и Жукова показывает нам осведомленность и Жукова, и Гладковского с тем, что делает Рогоза. С точки зрения человеческой логики все понятно: они соучастники. С точки зрения юридической мы должны а) доказать подлинность этой переписки и б) получить хоть какие-то другие доказательства".

Обыск у Гладковских? Нет оснований. "Есть Рогоза. Есть 140 млн его фирмы... Из этих 140 млн не уплатили налоги на сумму около 30 млн гривень. Немедленно господин Рогоза получит подозрение в неуплате налогов, и теперь он должен их оплатить. Ни Жуков, ни Гладковский юридически не имеют отношения к этой фирме. Налоги нельзя предъявить друзьям и знакомым, которые делят деньги".

Гладковский-младший точно в курсе. "По моим материалами мы видим, что Гладковский-младший точно был в контакте с Рогозой и Жуковым... Дети руководителей не должны на километр подходить к финансам, входящих в круг служебных обязанностей родителей".

Гладковский-старший может и не знал. "У меня стойкое впечатление, что даже Гладковский-старший об этом не знал. Это мое чисто субъективное впечатление от общения с ним".

Для Порошенко это удар. "Президент об этом не знал, я видел его реакцию. Это для него серьезный политический удар... Президент провел совещание с теми, кто имеет объективную информацию следствия, и принял абсолютно правильное решение об отставке Гладковского". "Мы когда встретились после фильма, президент сказал: виновен - так сажайте".

НАБУ, ГФС и СБУ были в схеме. Выдавали справки. "Рогоза с компаньонами приобретает справку ГФС, что Оптимумспецдеталь не является рисковой. Но все равно компания не может ничего продать! Потому что появляется новая справка, будто фирма фиктивная - уже от СБУ! И они снова слетают с конкурса бронетанкового завода. Тогда они получают через знакомых эсбеушников новую справку, что Оптима - не фиктивная фирма. Но опять они не допущены на конкурс! На этот раз против них появляется новая справочка о фиктивности, теперь от НАБУ!"

Порешал "секретный агент". Но он не агент. "И тогда у Рогозы начинается активная переписка с самым известным секретным агентом в Украине - Шевченко, который сам публично объявляет, что он секретный агент НАБУ. Его оттуда давно уже уволили за идиотизм, но он до сих пор себя позиционирует как секретный агент НАБУ. И он начинает решать вопрос, как дать ответ от НАБУ. И добивается этого".

"Об этих фактах мы сообщили НАБУ еще в далеком 2017 году, направив им эту соответствующую информацию. По словам специального антикоррупционного прокурора Холодницкого, ему о результатах проверки ничего неизвестно".

НАБУ молчит. "На это должно дать ответ Национальное антикоррупционное бюро, ибо любой чиновник категории А, например, господин Гладковский, любой руководитель госпредприятия, любой член семьи этих лиц является исключительно подследственностью НАБУ".

Молчит уже три года. "Дело о коррупции открыто в НАБУ с 2016 года, зарегистрировано, существует... На прямой вопрос на СНБО, так а что же сделано НАБУ и САП по этому вопросу за два года, Холодницкий говорит: я не видел ни одного следственного действия в течение этих лет... Я надеюсь, что Сытник и Холодницкий ответят, с кем контактировал Шевченко и имеет ли это признаки коррупции".

"В 2017 году НАБУ получило большую часть переписки, которая касалась возможного участия сотрудников НАБУ в схемах Рогозы и Жукова... А документы они изъяли? А директоров заводов, с которыми были контракты или которым отказали в конкурсах, допросили? А выемку документов из конкурсов сделали? А выемки документов о справках ГФС, СБУ и НАБУ сделали?.. Мне об этом неизвестно".

Матиоса пытались подкупить. "Рогоза и его два друга из СБУ, которые делали ему справочку об отсутствии фиктивности, идут к жене Сухомлина (арестованный экс-замминистра экономики) и говорят: дай 800 тыс для главного военного прокурора Анатолия Матиоса, и он отпустит твоего мужа. Все трое были задержаны на горячем - при обсуждении передачи средств. Это дело о мошенничестве".

Реформа Укроборонпрома - заслуга Бигуса. "Решения об изменениях приняты, и тут заслуга Бигуса, как бы кто к нему не относился".

Вот что решил СНБО. "Первое. Уменьшить секретную часть государственного оборонного заказа... Вот почему автомобили для амиии идут под грифом секретно?.. Второе. После пяти лет надо отходить от ручного управления, мы укрепили уже собственную промышленность. Например, лопасти для вертолетов всегда были монополией РФ, а сейчас выпускаются в Украине... При этом усилится ответственность... Руководители фирмы, которая не выполнила контракт с военными, должны отвечать не штрафом, а тюрьмой. И третье. Отрегулировать отношение всех правоохранителей к проблеме госзакупок, в том числе оборонпрома. Нельзя, чтобы справка могла перебить цену".

И все же, кто слил Гладковских? "Идет служебная проверка с использованием детектора лжи. В ГПУ был доступ только у военных прокуроров. Даже у мена на столе тех материалов, которые обнародовал Бигус, не было. Они были только у военных. Хотя изымали переписку с телефона Жукова техникой МВД".