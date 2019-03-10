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10 марта 19, 18:45
В Украине объявлено штормовое предупреждение
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На большей части Украины дожди, сухо только на юге страны

В воскресенье, 10 марта, в западных областях Украины ожидаются сильные ветры - до штормовых значений. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В течение суток порывы ветра в западных областях страны будут достигать 25-28 м/с. На остальной территории страны ожидаются ветры со скоростью 15-20 м/с (2 уровень опасности, оранжевый).

Как сообщает Гидрометцентр, 10 марта почти на всей территории Украины дожди, температура воздух днем прогреется местами до +16 градусов.

Синоптики прогнозируют, что в западных областях пройдут дожди, температура воздуха днем от +7 до +13, ночью от +2 до +5. На севере тоже дожди, днем от +7 до +9, а ночью от +3 до +5. В центре - осадки, днем от +8 до +12, ночью от +3 до +6.

В восточных регионах тоже влажно, температура днем от +9 до +12, ночью от +2 до +5.

В южных областях страны сухо и облачно. Дождь ожидается только в Херсоне. Днем здесь от +13 до +16, ночью от +3 до +6. В Крыму без осадков, днем от +14 до +16, ночью от +5 до +7.

В Киеве сегодня дождь, днем от +8 до +10, ночью от +4 до +6, ветер западный, 7-12 м/с.
liga.net
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