Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.94
USD
26.48
RUB
0.40
EUR
29.60
USD
26.36
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
10 марта 19, 20:52
Наев сообщил, как будут проходить выборы на передовой
Сергей Наев,
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Командующий операцией объединенных сил рассказал, как будут проходить выборы президента на передовой в Донбассе

Военным, которые несут службу на передовых позициях в Донбассе, не будут подвозить урны с бюллетенями для голосования выборах президента 31 марта. Об этом заявил командующий операцией объединенных сил Сергей Наев, сообщает телеканал UA:Донбасс.

"Есть избирательные участки, никаких других действий не предусмотрено. Там, где будет возможность отойти, то пойдут и проголосуют. А там, где нет возможности, то, значит, будут продолжать защищать. Все по-настоящему, никаких других действий не будет", - отметил Наев.

1 марта 2019 года Наев заявлял, что никакой специальной агитации для украинских военных не проводится накануне выборов президента Украины.
liga.net
Ещё по теме:
Наев о конечной цели операции объединенных сил в Донбассе
Война и пенсии: украинцы рассказали, что их беспокоит
Над Донбассом пролетели военные самолеты - ОБСЕ
Чиновница "наварила куш" на блиндажах в Донбассе
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Как правильно соблюсти традицию Великого поста - Епифаний
noimageВеликий пост: календарь питания на неделю с 11 по 17 марта
noimageПрощеное воскресенье-2019: что нужно знать
noimageВ Украине объявлено штормовое предупреждение
noimage"Для Порошенко это был удар". Интервью Луценко - за минуту
Лента новостей