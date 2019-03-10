Великий пост: календарь питания на неделю с 11 по 17 марта

Очень важно соблюдать правила каждый день, поэтому календарь питания на период Великого поста в 2019 году окажется очень полезным.

Не забывайте, что во время Великого поста нельзя есть мясо в любом его виде, сливочное масло, яйца (желток), рыбий жир, сыр, молоко и другие молочные продукты.

11 марта: первый день поста. В этот строгий день разрешается питаться сырой пищей без масла (фрукты, овощи, орехи). Пища не должна проходить термическую обработку. В первый день можно постараться ничего не есть, но настолько строгий пост в основном принимают только монахи и священнослужители.

12 марта: второй день Великого поста должен проходить на воде и хлебе, но это правило актуально лишь для желающих. Остальным можно питаться вареной пищей без масла. Можно делать супы и щи без растительного масла и мяса.

13 марта: в третий день разрешено только сухоядение, то есть пища, которая не готовится на огне. Можно есть сухофрукты, салаты без растительного масла и пить соки.

14 марта: вареная пища без масла разрешена. Можно сделать овощной суп или суп из фасоли, грибов и гороха, либо кашу с овощами или фруктами. Очень популярны салаты из тыквы, яблок и меда, тертых овощей и яблок.



15 марта: день сырой пищи, без приготовления. Это день салатов, вкушения фруктов и овощей. Можно есть цукаты, грибы, орехи. Можно делать соки.

16, 17 марта: на выходных разрешается есть приготовленную на огне пищу с маслом. Это позволит вам немного разнообразить рацион. Допускается красное вино как символ крови Спасителя.