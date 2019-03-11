Стало известно, кого поддержит Меджлис на выборах президента

Меджлис крымскотатарского народа поддержал кандидата в президенты Петра Порошенко на выборах. Соответствующее решение обнародовал глава Меджлиса Рефат Чубаров.

"После официальной регистрации Петра Порошенко кандидатом в президенты Украины решение, ранее принятое "за основу" было направлено членам Меджлиса для внесения ими возможных дополнений и изменений. С их учетом решение было принято и подписано 27 февраля", - сказал Чубаров.

В документе отмечается, что члены Меджлиса "решили выразить поддержку действующему президенту и призвали граждан поддержать его кандидатуру голосованием для избрания президентом на новый срок".

Они призвали граждан Украины, проживающих на территории временно оккупированного Крыма, принять участие в выборах на участках, расположенных на материковой части Украины.

19 февраля 2019 года Чубаров заявлял, что от Порошенко ждут проекта изменений в Конституцию по Крыму.