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Новости
Украина
10 марта 19, 22:06
Стало известно, кого поддержит Меджлис на выборах президента
Петр Порошенко
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Меджлис призвал граждан Украины, проживающих на территории временно оккупированного Крыма, принять участие в выборах

Меджлис крымскотатарского народа поддержал кандидата в президенты Петра Порошенко на выборах. Соответствующее решение обнародовал глава Меджлиса Рефат Чубаров.

"После официальной регистрации Петра Порошенко кандидатом в президенты Украины решение, ранее принятое "за основу" было направлено членам Меджлиса для внесения ими возможных дополнений и изменений. С их учетом решение было принято и подписано 27 февраля", - сказал Чубаров.

В документе отмечается, что члены Меджлиса "решили выразить поддержку действующему президенту и призвали граждан поддержать его кандидатуру голосованием для избрания президентом на новый срок".

Они призвали граждан Украины, проживающих на территории временно оккупированного Крыма, принять участие в выборах на участках, расположенных на материковой части Украины.

19 февраля 2019 года Чубаров заявлял, что от Порошенко ждут проекта изменений в Конституцию по Крыму. 
liga.net
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