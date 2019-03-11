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Новости
Украина
11 марта 19, 09:17
Порошенко о дальнейших действиях по аудиту Укроборонпрома
Петр Порошенко.
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Президент считает, что аудитом Укроборонпрома должна заняться "одна из четырех всемирно известных аудиторских компаний"

Аудит госконцерна Укроборонпром должна осуществлять одна из четырех всемирно аудиторских компаний. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил президент Петр Порошенко.

По его словам, аудит Укроборонпрома желательно, чтобы "делала одна из четырех всемирно известных аудиторских компаний".

"Другие - меньший уровень доверия", - пояснил Порошенко.

Президент добавил, что правительственная аудиторская служба и Счетная палата и другие соответствующие органы "будут привлечены к ревизии каждого контракта".

"Третье - расследование совершенных преступлений. Если это чиновники высокого ранга - это компетенция НАБУ и САП. Абсолютно все понимают, что президент не имеет никакого влияния на эти расследования, расследование должно быть независимым", - подчеркнул Порошенко.

Расследовать преступление и проинформировать общество должны, если обнаружат, ГПУ, ГБР "или любой, кто его обнаружит".

Тендер на международный аудит государственного концерна Укроборонпром, который пообещал инициировать Порошенко, был объявлен еще в 2017 году.

6 февраля Порошенко пообещал провести международный аудит госконцерна Укроборонпром из-за скандального журналистского расследования программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" о коррупции в оборонном секторе.

По данным журналистов, к ней причастны глава концерна Павел Букин и первый зам секретаря СНБО, а также бизнес-партнер президента, Олег Гладковский.
liga.net
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