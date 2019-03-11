Новые тарифы за коммуналку: сколько будем платить с 1 мая

С 1 мая 2019 года киевлянам и другим потребителям услуг централизованного отопления и горячего водоснабжения стоит ожидать повышение этих тарифов в среднем на 23% и 21 % соответственно. Также КП "Киевтеплоэнерго" планирует повысить с этой даты тарифы на производство тепловой энергии (в среднем на 20,7%), ее транспортировку - на 18,95% и поставку- на 19,2%.

Тариф на услуги централизованного отопления для населения (при наличии квартирного (на помещение) и/или домового средств учета тепловой энергии) "Киевтеплоэнерго" намерено увеличить на 21,12% (с 1654,41 до 2 003,81 гривен за 1 Гкал с НДС).

При отсутствии средств учета тепловой энергии в отопительный период данный тариф намерены поднять на 25,61% (с 38,5 до 48,36 гривен/кв. м. с НДС) в месяц.

Тарифы на услугу горячего водоснабжения для всех категорий потребителей в среднем планируют увеличить на 20,5 %.

В частности, для населения данный тариф планируется увеличить на 19,7% (при наличии полотенцесушителя - с 97,89 до 117,17 гривен за 1 куб.м. с НДС, при его отсутствии - с 90,54 до 108,33 гривен за 1 куб.м. с НДС).

Тариф на производство тепловой энергии планируется увеличить:





- для бюджетных учреждений - на 21% (с 1709,81 до 2069,72 гривен за 1 Гкал с НДС);





- для религиозных организаций - на 18,24% (с 1518,14 до 1795,12 гривен за 1 Гкал с НДС);





- для других потребителей - на 22,93 % (с 1701,1 до 2091,22 гривен за 1 Гкал с НДС).





- Тариф на транспортировку и поставку тепловой энергии для всех категорий потребителей планируют увеличить на 19%: на транспортировку - с 107,69 до 128,1 гривен за 1 Гкал с НДС,на поставку - с 4,9 до 5,84 гривен за 1 Гкал с НДС.

Отмечается, что при расчете данных тарифов "Киевтеплоэнерго" применяло Порядок, утвержденный постановлением Кабмина № 869 от 01.06.2011 года. Среди перечня факторов, послуживших пересмотру данных тарифов, значатся: - повышение цены на газ с 1 мая 2019 года на 15,2% (без транспортировки) - с 6235,51 гривен за 1 тыс. м. куб. до 7184,80 гривен за 1 тыс. м. куб. согласно постановления Кабмина №867 от 19.10.2018 года; - повышение цены на газ с 1 мая 2019 года на 15,2% (без транспортировки) - с 6235,51 гривен за 1 тыс. м. куб. до 7184,80 гривен за 1 тыс. м. куб. согласно постановления Кабмина №867 от 19.10.2018 года;





- рост тарифов на водоснабжение ЧАО "Киевводоканал" на 13,9% установленных постановлением НКРЭКУ №58 от 25.01.2019 года на уровне 9,01 гривен за м. куб;





- повышением на 5% цены на поставку электроэнергии с 1 января 2019 года согласно договору, заключенному между КП "Киевтеплоэнерго" и ООО "Киевские электрические услуги";



