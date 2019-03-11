Новые тарифы за коммуналку: сколько будем платить с 1 мая

С 1 мая 2019 года киевлянам и другим потребителям услуг централизованного отопления и горячего водоснабжения стоит ожидать повышение этих тарифов в среднем на 23% и 21 % соответственно. Также КП "Киевтеплоэнерго" планирует повысить с этой даты тарифы на производство тепловой энергии (в среднем на 20,7%), ее транспортировку - на 18,95% и поставку- на 19,2%.
Тариф на услуги централизованного отопления для населения (при наличии квартирного (на помещение) и/или домового средств учета тепловой энергии) "Киевтеплоэнерго" намерено увеличить на 21,12% (с 1654,41 до 2 003,81 гривен за 1 Гкал с НДС).
При отсутствии средств учета тепловой энергии в отопительный период данный тариф намерены поднять на 25,61% (с 38,5 до 48,36 гривен/кв. м. с НДС) в месяц.
Тарифы на услугу горячего водоснабжения для всех категорий потребителей в среднем планируют увеличить на 20,5 %.
В частности, для населения данный тариф планируется увеличить на 19,7% (при наличии полотенцесушителя - с 97,89 до 117,17 гривен за 1 куб.м. с НДС, при его отсутствии - с 90,54 до 108,33 гривен за 1 куб.м. с НДС).
Тариф на производство тепловой энергии планируется увеличить:- для населения - на 20,6% (с 1498,99 до 1807,84 гривен за 1 Гкал с НДС);
Отмечается, что при расчете данных тарифов "Киевтеплоэнерго" применяло Порядок, утвержденный постановлением Кабмина № 869 от 01.06.2011 года.
Среди перечня факторов, послуживших пересмотру данных тарифов, значатся:- повышение цены на газ с 1 мая 2019 года на 15,2% (без транспортировки) - с 6235,51 гривен за 1 тыс. м. куб. до 7184,80 гривен за 1 тыс. м. куб. согласно постановления Кабмина №867 от 19.10.2018 года;