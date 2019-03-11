Ураганный ветер в Украине: 3 погибших

Так, в г. Винница в воскресенье, 10 марта, возле остановки общественного транспорта на ул. Ватутина дерево упало на 11-летнюю девочку.





В понедельник, 11 марта, в результате падения дерева на проезжую часть в г. Хмельник погибла 29-летняя жительница с. Диброва. Прибыв на место происшествия, спасатели Государственной пожарно-спасательной части № 9 с помощью спецоборудования распилили ветки и высвободили женщину из-под поваленного ветром дерева.





Причины, которые привели к ее гибели, выясняются специалистами Нацполиции.





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В этот же день в г. Коростышев Житомирской области из-за сильных порывов ветра с технического помещения здания магазина «Фуршет» сорвало кровлю — металлический лист размером 11×14 метров, который упал на двух женщин. На месте происшествия погибла мать и была травмирована ее дочь 1995 года рождения. Пострадавшая девушка в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении городской больницы.





Как сообщает ГСЧС, по состоянию на 15:00 наблюдаются порывы ветра до 25 м/с в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской областях и в г. Киеве.





Спасатели призывают держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и зданий.