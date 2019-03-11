Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.74
USD
26.39
RUB
0.40
EUR
29.60
USD
26.36
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
11 марта 19, 18:09
Ураганный ветер в Украине: 3 погибших
ветер
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В результате мощного ветра в Украине погибли три человека, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, в г. Винница в воскресенье, 10 марта, возле остановки общественного транспорта на ул. Ватутина дерево упало на 11-летнюю девочку. 


В результате происшествия ребенок погиб на месте.


В понедельник, 11 марта, в результате падения дерева на проезжую часть в г. Хмельник погибла 29-летняя жительница с. Диброва. Прибыв на место происшествия, спасатели Государственной пожарно-спасательной части № 9 с помощью спецоборудования распилили ветки и высвободили женщину из-под поваленного ветром дерева. 

Причины, которые привели к ее гибели, выясняются специалистами Нацполиции.

a09d1dd1.jpg
© dsns.gov.ua

В этот же день в г. Коростышев Житомирской области из-за сильных порывов ветра с технического помещения здания магазина «Фуршет» сорвало кровлю — металлический лист размером 11×14 метров, который упал на двух женщин. На месте происшествия погибла мать и была травмирована ее дочь 1995 года рождения. Пострадавшая девушка в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении городской больницы.

Как сообщает ГСЧС, по состоянию на 15:00 наблюдаются порывы ветра до 25 м/с в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской областях и в г. Киеве.

Спасатели призывают держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и зданий.

Источник: gismeteo.ua
Ещё по теме:
Забытая война за Черноморский флот. Фото
Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився йти у відставку
В Черкассах пытались прорваться к выступающему Порошенко
Таинственный визит: зачем в Украину приезжал замгоссекретаря
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Кириленко: Я больше не имею отношения к политкухне Нарфронта
noimageПорошенко поручил создать ракеты дальнего радиуса действия
noimageВСУ к выборам усилили охрану складов боеприпасов
noimageСолдаты на фронте обеспечены оружием на 99
noimageНовые тарифы за коммуналку: сколько будем платить с 1 мая
Лента новостей