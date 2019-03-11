Порошенко поручил создать ракеты дальнего радиуса действия

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина уже имеет успехи в укреплении обороноспособности и поставил задачу конструкторским бюро работать над созданием высокоточных ракет. Об этом он сказал во время посещения 95 отдельной десантно-штурмовой бригады в Житомирской области, передает пресс-служба главы государства.

"Ваша бригада расположена на Житомирщине, на родине Сергея Королева. Отсюда с Житомирщины родом украинское ракетостроение. Мы вспомнили о нем пять лет назад. И уже кое-что из его последних разработок наконец воплощается в жизнь", - сказал президент.

По словам Порошенко, до того, как "Россия разрушила" Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Украина была обязана "придерживаться различных ограничений".

"Ставим задачу сейчас конструкторским бюро и оборонной промышленности: нам нужна высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, способное в ответ на агрессию поражать цели далеко в тылу врага", - заявил он.

1 февраля 2019 года Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). РФ на следующий день заявила о зеркальном ответе, но приостановила действие договора только 4 марта. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Альянс не откажется от ядерного оружия, если этого не сделают РФ и Китай. Ранее США и НАТО обвинили РФ в нарушении условий ДРСМД, Москва заявляет, что не нарушает: ракета летит на 498 км, а не на запрещенные 500 км.

8 марта в МИД заявили,что Украина оставляет за собой право создавать необходимое ракетное вооружение для обороноспособности после выхода России ДРСМД.