Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.74
USD
26.39
RUB
0.40
EUR
29.60
USD
26.36
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
11 марта 19, 19:16
Порошенко поручил создать ракеты дальнего радиуса действия
Петр Порошенко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
По словам президента Петра Порошенко, ранее Украину сдерживал ракетный договор, который нарушила Россия

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина уже имеет успехи в укреплении обороноспособности и поставил задачу конструкторским бюро работать над созданием высокоточных ракет. Об этом он сказал во время посещения 95 отдельной десантно-штурмовой бригады в Житомирской области, передает пресс-служба главы государства.

"Ваша бригада расположена на Житомирщине, на родине Сергея Королева. Отсюда с Житомирщины родом украинское ракетостроение. Мы вспомнили о нем пять лет назад. И уже кое-что из его последних разработок наконец воплощается в жизнь", - сказал президент.

По словам Порошенко, до того, как "Россия разрушила" Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Украина была обязана "придерживаться различных ограничений".

"Ставим задачу сейчас конструкторским бюро и оборонной промышленности: нам нужна высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, способное в ответ на агрессию поражать цели далеко в тылу врага", - заявил он.

1 февраля 2019 года Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). РФ на следующий день заявила о зеркальном ответе, но приостановила действие договора только 4 марта. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Альянс не откажется от ядерного оружия, если этого не сделают РФ и Китай. Ранее США и НАТО обвинили РФ в нарушении условий ДРСМД, Москва заявляет, что не нарушает: ракета летит на 498 км, а не на запрещенные 500 км. 

8 марта в МИД заявили,что Украина оставляет за собой право создавать необходимое ракетное вооружение для обороноспособности после выхода России ДРСМД.
liga.net
Ещё по теме:
Бигус:Пашинский и Гладковский - конкуренты по Укроборонпрому
"Деньги в зубах вернут". Интервью Порошенко – за минуту
Война на Донбассе: США выдвинули четкое условие России
8 марта: история праздника
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Кириленко: Я больше не имею отношения к политкухне Нарфронта
noimageВСУ к выборам усилили охрану складов боеприпасов
noimageСолдаты на фронте обеспечены оружием на 99
noimageУраганный ветер в Украине: 3 погибших
noimageНовые тарифы за коммуналку: сколько будем платить с 1 мая
Лента новостей