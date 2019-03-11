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Новости
Украина
11 марта 19, 19:47
Кириленко: Я больше не имею отношения к политкухне Нарфронта
Вячеслав Кириленко
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Вице-премьер не поддерживает решение последнего съезда Народного фронта

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявляет, что не знает о планах партии Народный фронт на парламентские выборы-2019. 

«Не скажу, что я каждый день обсуждаю с коллегами по Народному фронту политические вопросы. К политической кухне Народного фронта я отношения не имею», - сказал он.

Кириленко отметил, что до сих пор является членом партии, однако не совсем поддерживает решение последнего съезда НФ.

«На последнем съезде Народный фронт принял решение готовиться к парламентской кампании, не замечая президентской. А я считаю такое решение ошибочным, потому что сейчас надо подтвердить украинский курс, остановить реванш, и поэтому партии нужно активно участвовать в президентской кампании и поддержать действующего Президента», - добавил Кириленко.

Вице-премьер считает неплохой идею объединения Народного фронта и Блока Петра Порошенко. Обсуждается ли она сейчас, Кириленко не знает.

Напомним, 2 февраля лидер партии Народный фронт и экс-премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что не будет баллотироваться в президенты Украины. По его словам, приоритетом для НФ будут парламентские выборы.
liga.net
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