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Новости
Украина
12 марта 19, 08:35
Илон Маск: Украина сыграла главную роль в космонавтике СССР
Илон Маск
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Основатель SpaceX отреагировал на слова собеседника о том, что после распада СССР РФ "не совершила революции и использует старое советское наследие"

По мнению главы компании SpaceX Илона Маска, в мире пока еще нет равных действующему российскому ракетному двигателю, однако в развитии космической отрасли СССР и, соответственно, РФ "главную роль" сыграла Украина. Соответствующий твит он разместил незадолго перед отстыковкой корабля Crew Dragon от МКС и его приземлением.

Один из пользователей соцсети написал под заявлением бизнесмена о "лучшем из ныне использующихся двигателей", что (со слов Маска) "великолепное российское ракетостроение" происходит из ракетостроения СССР, которое, в свою очередь, зиждется на работах украинских ученых и инженеров.

Реагируя на заявление собеседника о том, что "за 28 лет последних лет Россия не совершила космической революции и до сих пор использует старое советское наследие", глава SpaceX написал: "Украина действительно сыграла основную роль".

Вчера на брифинге в штаб-квартире NASA директор ведомства Джеймс Брайденстайн назвал сроки возвращения людей на Луну. Также речь шла о строительстве нового форпоста человечества в космосе - в 1000 раз дальше от Земли, чем МКС.
liga.net
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