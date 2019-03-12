Буревій в Україні забрав життя трьох людей

Троє людей загинули та ще до десяти постраждали через буревій. Негода вже другу добу вирує у західних та південних областях.

Пориви вітру сягають 30 метрів за секунду. На Закарпатті, Івано-Франківщині, Львівщині і Тернопільщині рятувальники оголосили помаранчевий рівень небезпеки. Ураган очікують там і сьогодні.

У Вінниці через буревій загинули 11-річна дівчинка та 29-річна жінка. На обох упали дерева. У Коростишеві, в Житомирській області, вітер зірвав покрівлю з магазину. Та полетіла на людей. На місці загинула мати та тяжко травмована її донька 24 років.

В Одесі вітер повалив дерево просто на дитячий майданчик. На той момент там гуляв молодий батько з двома малюками. Він встиг прикрити собою дітей - вони відбулися переляком. А ось сам чоловік постраждав: у нього переломи.

Ще троє людей постраждали у Миколаєві. Там в центрі міста дерево впало на маршрутку з пасажирами. Травми отримали двоє дітей - 3 та 9 років, їх доправили до лікарні. Ще в одного пасажира поранення різного ступеня тяжкості.

На Львівщині без електропостачання лишилося понад півтори сотні населених пунктів. Десятки повалених дерев та пошкоджені автівки.

"На території Львова та області зберігається пориві вітру від 35 до 40 метрів за секунду. Тому звертаємося до усіх мешканців Львова та області бути обережними. Звертати увагу на дані конструкції та дерева. Не знаходитись під ними", - говорить Віталій Туровцев, прес-секретар Головного управління ДСНС у Львівській області

Частково просто неба залишилася сім'я в житловому будинку у Львові. Вітром знесло покрівлю.

"Сильний вітер був і кришу знесло і все воно почало падати. Дом трусився і таких грохот стояв, що я думала що в нас балкон завалився, бо він у аварійному стані", - говорить Ірина Максимович, сусідка, жителька Львова.

На Прикарпатті вітер повалив десятки дерев, рекламні щити та зривав дахи з будинків. Без покрівлі дитячий садок в селищі Богородчани, та школа в місті Калуш.

А в селі Вовчинець обвалилася стіна будинку. Обійшлося без постраждалих, проте мешканці тепер бояться, аби не завалився весь дім.

"Якщо воно завалиться і зразу впаде весь дах. А дах - це черепиця. Черепиця важка. Вона як завалиться, то завалить всередині всі кімнати", - говорить Марія Зустка, жителька села Вовчинець.

Буревій спричинив масові вимкнення ліній електропередач. Для відновлення залучили додаткові бригади.

На Рівненщині через буревій знеструмлено сотні сіл. Ураган викорчовував велетенські дерева. А ті, своєю чергою, - трощили паркани, автівки та будинки.

"Дерева лежать по місту. Є багато. В парках, так само попадали. Зараз основне - прорізаємо і прибираємо проїжджі частини, проходи для людей", - говорить Андрій Гринюк, начальник дільниці благоустрою КП Рівненський міський трест зеленого господарства.

На Закарпатті сильний вітер зірвав дерев'яну вежу Невицького замку. Її уламки розлетілися на десятки метрів. Вітер пошкодив переважно верхній ряд кладки каміння, тож більша частина пам'ятки XIII століття - встояла. Доступ туристів до замку тимчасово обмежено.