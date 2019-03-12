Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.59
USD
26.31
RUB
0.40
EUR
29.69
USD
26.35
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
12 марта 19, 11:07
Аваков намекает: у Порошенко подкупают избирателей: видео
Аваков
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Глава МВД в эфире мельком показал некую схему предвыборного задействования админресурса и средств бюджета якобы в пользу "провластного кандидата"
В штабе "провластного кандидата" за счет админресурса и средств программы бюджета якобы хотят купить лояльность беднейших избирателей на предстоящих выборах президента. Свои размышления на эту тему министр внутренних дел Арсен Аваков озвучил в эфире программы "Свободы слова" на канале ICTV.

Он не назвал имени, однако "провластный" кандидат на выборах один - это действующий президент Петр Порошенко.

"Давайте я приведу вам пример одного уголовного дела, которое расследуется рядышком здесь, в Киевской области, Василькове. Речь идет о подкупе голосов <...> Один из штабов провластного кандидата, команды, нанимает агитаторов, агитаторы выбирают сто человек, как правило, самых бедных, идут к ним в квартиры, спрашивают: а вы готовы поддержать нашего кандидата, вот, мы готовы вам помочь. Из ста человек тридцать говорят: да, мы готовы", - рассказал он.

Затем, со слов главы МВД, этих людей записывают в список и идут с ним в райсовет или собес, и якобы говорят там руководителям "выделить этим людям по тысяче гривен", используя бюджетные средства программы "Турбота".

После выплаты, рассказал далее Аваков, этим бедным людям звонят "из штаба" и напоминают о том, что надо сдержать слово и поддержать кандидата.

"Это происходит по всей стране. Киевская область больше всех, Киев, Одесса, Одесская область, Харьковская", - заверил министр, на секунду показав некую схему с некими лицами:



По словам Авакова, такими схемами якобы могут заниматься четыре кандидата в президенты, и добавил: "В данном случае я сказал о том, что направлено в сторону команды Порошенко". Он также назвал фамилии Тимошенко, Гриценко и Таруты, но отметил, что по этим обращений "меньше".

Глава МВД подчеркнул, что обращения в полицию по таким якобы схемам - это не факт, что они на самом деле использовались.


LIGA.net опубликует реакцию провластных сил на такое заявление Авакова, если/когда она появится. 

Первый тур выборов президента состоится 31 марта.
Кликните по изображению для просмотра
liga.net
Ещё по теме:
Захват элеватора под Харьковом: Ширяев арестован, - Аваков
Активисты приехали к дому Авакова - видео, фото
Угроза всему миру: Россиянин может стать во главе Интерпола
Выборы 2019: Большинство кандидатов уже нарушают закон
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В ВР включили аудио разговора Тимошенко с Коломойским: видео
noimageПорошенко уволит главу Полтавской облгосадминистрации
noimageНАБУ и схемы в ОПК: Луценко указывает на бюро Сытника
noimageСиноптики рассказали, когда ждать потепления
noimage"Я спокоен. Будет новый президент". Интервью Авакова
Лента новостей