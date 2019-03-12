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Новости
Украина
12 марта 19, 14:25
Порошенко уволит главу Полтавской облгосадминистрации
Головко
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Президент намерен уволить Валерия Головко и его первого зама в связи с расследованием НАБУ

Президент Петр Порошенко намерен сегодня, 12 марта, уволить главу Полтавской облгосадминистрации Валерия Головко. Об этом глава государства сообщил на форуме по энергоэффективности.

"Я попрошу премьер-министра, обращаюсь к нему с предложением направить мне представление на увольнение главы Полтавской ОГА Валерия Головко и его первого заместителя Песоцкого", - отметил он.

По словам президента, к этим чиновникам "возникли серьезные претензии" со стороны Национального антикоррупционного бюро - с представленными доказательствами, и потому для объективного расследования "будет лучше, если господин Головко не будет занимать высокую государственную должность".

Он также намерен сегодня назначить на должность в Совет национальной безопасности и обороны чиновника, который займет место уволенного после коррупционного скандала экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского. 
liga.net
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