Порошенко уволит главу Полтавской облгосадминистрации

Президент Петр Порошенко намерен сегодня, 12 марта, уволить главу Полтавской облгосадминистрации Валерия Головко. Об этом глава государства сообщил на форуме по энергоэффективности.

"Я попрошу премьер-министра, обращаюсь к нему с предложением направить мне представление на увольнение главы Полтавской ОГА Валерия Головко и его первого заместителя Песоцкого", - отметил он.

По словам президента, к этим чиновникам "возникли серьезные претензии" со стороны Национального антикоррупционного бюро - с представленными доказательствами, и потому для объективного расследования "будет лучше, если господин Головко не будет занимать высокую государственную должность".

Он также намерен сегодня назначить на должность в Совет национальной безопасности и обороны чиновника, который займет место уволенного после коррупционного скандала экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского.