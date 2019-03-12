В ВР включили аудио разговора Тимошенко с Коломойским: видео

Сегодня, 12 марта, глава фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов с трибуны Верховной Рады включил на телефоне запись телефонного разговора между людьми, голоса которых похожи на голоса лидера Батькивщины Юлии Тимошенко и бизнесмена Игоря Коломойского, и заявил, что кандидат в президенты должна публично рассказать о финансовых связях с олигархом.





"Сегодня вся страна обсуждает разговор между Юлией Владимировной Тимошенко и Игорем Валерьевичем Коломойским. И я хотел бы, чтобы вы услышали это еще раз сейчас", - заявил Герасимов о записи, происхождение и подлинность которой не установлена.





На аудиозаписи, которая была опубликована на британском сервисе Liveleak, известного как сайт сливов, якобы Тимошенко поздравляет собеседника с днем ​​рождения и благодарит за то, что "умеет быть настоящим другом, и настоящим партнером во всех важнейших делах". Но это человек с голосом, похожим на голос Коломойского отвечает: "Мы же пока цели не достигнем - не успокоимся".







