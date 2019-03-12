Психиатрическая экспертиза нарушает права украинских моряков

Посольство США в Украине глубоко обеспокоено отношением России к военнопленным украинским морякам, в частности назначением им психиатрических экспертиз. Об этом говорится в Twitter посольства.

"Вместо того, чтобы проводить психиатрические экспертизы в отношении украинских моряков, что нарушает их права, Россия должна немедленно освободить всех украинских моряков и всех украинских политзаключенных", - сказано в сообщении.

"Мы глубоко обеспокоены отношением России к несправедливо задержанным ею украинцам", - добавили в посольстве США.

11 марта следователи ФСБ России назначили психолого-психиатрическую экспертизу для 11 захваченных в плен моряков ВМС Украины.