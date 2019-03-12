Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.59
USD
26.31
RUB
0.40
EUR
29.76
USD
26.38
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
12 марта 19, 19:08
Психиатрическая экспертиза нарушает права украинских моряков
моряки
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В посольстве США в Украине заявили, что глубоко обеспокоены отношением России к несправедливо задержанным ею украинцам

Посольство США в Украине глубоко обеспокоено отношением России к военнопленным украинским морякам, в частности назначением им психиатрических экспертиз. Об этом говорится в Twitter посольства.

"Вместо того, чтобы проводить психиатрические экспертизы в отношении украинских моряков, что нарушает их права, Россия должна немедленно освободить всех украинских моряков и всех украинских политзаключенных", - сказано в сообщении.

"Мы глубоко обеспокоены отношением России к несправедливо задержанным ею украинцам", - добавили в посольстве США.

11 марта следователи ФСБ России назначили психолого-психиатрическую экспертизу для 11 захваченных в плен моряков ВМС Украины.
liga.net
Ещё по теме:
За Украину: США на год продлили санкции против России
ФСБ назначила психиатрическую экспертизу восьмерым морякам
Война на Донбассе: США выдвинули четкое условие России
8 марта: история праздника
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Военные преступления в Донбассе :доклад в суд Гааги готовый
noimageДай миллион: Почему борьба с коррупцией провалилась
noimageЧучундры и Гладковские. Пять пунктов - вся история целиком
noimageПетиция за медицинский каннабис набрала 25000 подписей
noimageВ ВР включили аудио разговора Тимошенко с Коломойским: видео
Лента новостей