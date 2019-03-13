Ракетное вооружение Украины: актуальные наработки

Взаимный обмен обвинениями между РФ и США по выполнению соглашения об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) 1987 привел к кризису и фактическому краху этого фундаментального соглашения по контролю над вооружениями, подписание которого в свое время сигнализировало то, что Холодная война близится к концу.

Эта проблема стала предметом повышенного внимания Украины минимум по двум причинам. Прежде всего, формальное снятие с России ограничений по созданию наземных ударных комплексов средней дальности может через 5-7 лет очень негативно сказаться на военной безопасности самой Украины. С другой стороны, с нашего государства в условиях краха соглашения РСМД также снимаются формальные ограничения по созданию наземных ракетных комплексов соответствующей дальности. Украина не подписывала соглашение в 1987 году, однако как одна из де-факто правопреемников СССР придерживалась обязательств по договору РСМД. Поэтому представителей официального Киева приглашали даже на консультации в рамках договоренности в 2017 году, когда Москва и Вашингтон безрезультатно пытались урегулировать взаимные претензии.

Тайные работы РФ над наземной ракетной средней дальности только в среднесрочной перспективе могут нести значительную военную угрозу для Украины. Если верить немецким СМИ, сегодня российские вооруженные силы имеют лишь 64 ударные крылатые ракеты наземного базирования средней дальности на вооружении. Этого, а также крылатых ракет «Калибр» морского базирования, не хватит для нанесения серьезного ущерба Украине на начальной фазе предполагаемой войны, - если, конечно, соответствующие системы будут без ядерной боевой части. Как показал удар США по Сирии в 2017 году, 60 крылатых ракет хватит лишь на частичное уничтожение одного аэродрома или другого подобного объекта.

Для нанесения реального стратегически значимого ущерба конвенционный удар крылатыми ракетами должен исчисляться сотнями запущенных ракет. РФ за год производит в лучшем случае до 200-250 ракет "Калибр", которыми теперь могут начать вооружать и наземные пусковые установки. Для этого ВПК РФ мог бы за год создавать по 2 бригады оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер-М, по 12 пусковых установок (24 ракеты) в каждой бригаде. Даже если представить, что пусковые установки для запрещенных ракет 9М729 могут нести по 4 ракеты, то 2 бригады смогут дополнительно в год давать РФ до 96 наземных крылатых ракет средней дальности. Для накопления достаточного арсенала соответствующих систем в РФ может пойти по меньшей мере от 5 до 10 лет. Если Москва пойдет таким курсом, то в среднесрочной перспективе вся Украина будет простреливаться такими российскими ракетами. Конечно, Кремль уже сегодня имеет соответствующий потенциал благодаря крылатым ракетам "Калибр" морского базирования. Однако тот же Черноморский флот РФ может дать залп мощностью лишь 56 крылатых ракет "Калибр" (3 фрегата, 2 корвета, 4 подводных лодки). А этого, как было сказано выше, недостаточно для реального изменения баланса сил. Именно поэтому Москва и начала работы над наземным комплексом средней дальности, - создание кораблей в качестве носителей крылатых ракет обходится значительно дороже. Особенно в условиях проблем с обеспечением надводных кораблей надежными энергетическими установками.

В таких условиях популярными на Украине стали разговоры о симметричном ответе на нарушение РФ соглашения РСМД и возможности получения нами мощного арсенала крылатых или баллистических ракет средней дальности. Эти разговоры актуализировали заявления бывшего посла США и эксперта Стивена Пайфера о том, что РФ должна учитывать в своих планах то, что Украина теперь не ограничена соглашением 1987 года. На возможность симметричного ответа официального Киева намекала недавно и публикация в Washington Post. В конце концов, такие украинские чиновники, как президент Петр Порошенко и глава МИД Павел Климкин недвусмысленно намекали на то, что Украина рассматривает различные опции на фоне агонии соглашения РСМД.

Действительно, Украина с января 2016 года по решению СНБО начала системную работу над своей собственной ракетной программой, которая уже сегодня достигла определенных успехов. В апреле 2018 года были завершены работы по ракетной системе "Ольха", а с этого года для нужд ВСУ будут закупаться ракеты и даже модернизированные пусковые установки по этому проекту. Ракетный комплекс "Ольха" будет давать возможность поражать цели на дальности сначала в 70 километров, а впоследствии и на 120 км (с облегченной боеголовкой с незначительным отклонением от цели). Эта система сама по себе является большим успехом для Украины, и в случае массированного использования позволит решать оперативные задачи - чего до этого не могла предложить ни одна другая система, находящаяся на вооружении ВСУ.

Также ведутся работы над крылатой ракетой "Нептун" - в 2018 году было произведено три пуска, во время которых испытывалась работа разгонного блока и маршевого двигателя на дальностях в 100 и 280 км. Ожидается, что уже в этом году могут пройти государственные испытания этой ракеты, а в следующем году ВСУ начнут получать наземные противокорабельные ракетные комплексы на основе этой крылатой ракеты. Разработку этих проектов курирует Киевское государственное конструкторское бюро ЛУЧ.

Также КБ Южное и Южмаш по заказу Саудовской Аравии ведут работы над проектом "Гром-2". Это одноступенчатая баллистическая ракета с дальностью до 280 км. Украине как участнику режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ) запрещено продавать за рубеж ракеты с дальностью больше 300 км и боеголовкой больше ​​500 кг. Украинские производители уже завершили работы над пусковой установкой и над маршевым двигателем, идут работы над различными головками наведения. Планируется провести первые пуски ракеты в 2019 году.

Однако дальность перечисленных выше систем не достигает рамок, установленных соглашением РСМД, которая запрещала создание систем с дальностью от 500 до 5,5 тысяч км.

В этом контексте возникает два принципиальных вопроса - может ли Украина позволить себе создание собственных наземных ударных ракетных систем средней дальности и нужны ли такие системы нашей стране? И вообще - какие ударные ракетные системы лучше подошли бы ВСУ для обеспечения национальной безопасности? Ответы на первые два вопроса - нет и нет. Украина не может позволить себе симметричный ответ на нарушение РФ соглашения РСМД путем создания собственного арсенала систем средней дальности. И эти системы нам на самом деле не нужны для обеспечения собственной безопасности.

Украина не может позволить себе такую ​​роскошь, как наземные ракеты средней дальности, в силу объективных финансовых затруднений. Все страны, которые сегодня имеют на вооружении ракеты средней дальности, объединяет то, что их военные бюджеты превышают 10 млрд. долларов в год. Исключения — Пакистан (9 млрд. долларов) и КНДР, объем оборонного бюджета которой точно не знает никто. Расходы Украины на ВСУ в этом году составляют рекордные 3,5 млрд. долларов, из которых на технику уходит не более 750-770 млн. долларов. Уже хотя бы поэтому мы не можем при нынешнем уровне расходов на оборону вступать в опасную симметричную ракетную гонку вооружений с РФ. Работы по комплексу средней дальности необходимо будет финансировать из собственного кошелька - никакой зарубежный заказчик на это не согласится, поскольку Украина по РКРТ не сможет передать ему такую ​​систему. За соблюдением соответствующего режима внимательно следят американцы. А финансирование такой программы из собственных средств вплоть до поставки готовых ракет в войска - это десятки миллиардов долларов, которых у бюджета просто нет.

Да и наши западные партнеры не особенно положительно смотрели бы на работу над системами средней дальности. Конечно, формально в условиях краха соглашения РСМД Украину больше ничего сдерживает от такого шага, но американцы внимательно следят не только за возможными расширением членов ядерного клуба, но и отслеживают расширение круга государств с мощными ракетными системами. Секретарь СНБО Александр Турчинов отметил в прошлом году, как быстро американцы захотели узнать о технико-тактических характеристиках крылатой ракеты "Нептун" после первого публичного испытания в конце января 2018 года. Также показательно, что в конце 1990-х годов американцы оказывали серьезное давление на Украину с требованием уничтожить старые советские ракеты Р-17 "Скад", дальность которых в 300 км формально не выходила за рамки соглашения РСМД. Эти ракеты были окончательно утилизированы в 2011 году.

Позитивом является то, что Украине фактически не нужны ракетные системы средней дальности. Наивны те, кто считает, что наличие в Украине нескольких десятков или даже нескольких сотен ракет средней дальности без ядерного боезаряда могло бы держать 25-миллионную Москву под угрозой и тем самым сдерживать РФ от агрессии. Прежде всего, над Москвой развернут мощный позиционный район ПВО/ПРО, основу которого составляют советская система А-135 "Амур" и системы С-400 "Триумф". Однако даже если часть ракет прорвется, то без ядерных боеголовок не сможет нанести серьезного ущерба. Разговоры о "симметричном ответе" не учитывают военные и стратегические реалии, а не только бюджетные ограничения.

Украине достаточно ограничиться созданием оперативно-тактических ракетных комплексов с дальностью в 480 км, которые и так формально не попадают в рамки уже отмененного соглашения РСМД. Такие комплексы позволили бы выполнять важные задачи - такие как уничтожение скоплений техники, командных пунктов и складов противника. То, чего нам так остро не хватало в конце августа 2014 года на Донбассе в условиях начала российского контрнаступления.

Собственно, с момента провозглашения независимости было несколько попыток начать такой проект - сначала речь шла о проекте "Борисфен", а затем "Сапсан". Последний формально закрыли в 2013 году. Однако наработки по нему сейчас фактически используются в работе над проектом "Гром-2" для Саудовской Аравии. Формально ничто не мешает КБ "Южное" и Южмашу увеличить дальность ракеты до 480 км, поскольку такую ​​дальность все равно допускает схема одноступенчатой ​​системы. Но вопрос заключается не в формальном увеличении дальности. Необходимы закупки этих систем для ВСУ из расчета не менее одной бригады (до 24 ракет) на одно оперативное командование, а таких командований в Украине четыре. Такая программа тоже будет стоить бюджету несколько миллиардов долларов - возможно, сумма будет приближаться к 5-7 млрд. долларов.

В таких условиях Украине, скорее всего, придется реагировать на создание РФ арсенала ракет средней дальности асимметрично - прежде всего разукрупнением сил и средств ВСУ. В наших бюджетных реалиях значительным достижением будет постановка на боевое дежурство ракетных систем "Ольха" и "Нептун". Разговоры же о собственном арсенале ракет средней дальности лучше не поднимать вообще. Оптимальным было бы вооружение ВСУ оперативно-тактическими комплексами с дальностью до 480 км. Но и это пока больше мечта чем обозримая перспектива.





Николай Белесков

Заместитель директора Института мировой политики



