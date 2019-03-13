В НАБУ отвергают свою причастность к коррупции в оборонке

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что в последней части расследования журналиста Леси Ивановой и Bihus.info были допущены неточности и манипуляции, поэтому они отвергают обвинения в причастности бюро к покрытию сделок в Укроборонпроме. Об этом говорится в заявлении НАБУ, обнародованном 12 марта.

В НАБУ подчеркнули, что информация о том, что в декабре 2016 года НАБУ вычеркнуло из списка фиктивных (рисковых) фирм Оптимумспецдеталь для Укроборонпрома не соответствует действительности.

"Это не так. НАБУ вообще не уполномочено на то, чтобы давать справки о фиктивности. Так же, как и формировать или вести перечень / реестр компаний, которые являются фиктивными. Этим занимаются совсем другие органы. Но НАБУ, как любой государственный орган, обязано отвечать на запросы", - говорится в заявлении.

В НАБУ уточнили, что в течение 2016-2017 годов госконцерн Укроборонпром неоднократно обращался к НАБУ с просьбой предоставить информацию о компании-контрагентов.

"Ответы НАБУ касались исключительно тех компаний, о которых спрашивал Укроборонпром. ООО Оптимумспецдеталь упоминается в четырех письмах от НАБУ к Укроборонпрому. В одном из них не опровергается факт того, что компания занимается противоправной деятельностью. Зато приводятся конкретные, документально подтверждены на тот момент факты", - отмечается в заявлении.

По данным НАБУ, эти данные собраны во время досудебного расследования в уголовном производстве по факту завладения денежными средствами ГП Харьковский бронетанковый завод при поставке в течение 2014-2016 годов запчастей и комплектующих к бронетанковой техники.

В антикорупционном бюро отметили, что в письме от 20 января 2017 года сообщено о наличии противоправной деятельности четырех компаний на основании акта государственной фининспекции №08-20/13.

"Этим актом противоправная деятельность установлена ​​только в упомянутых в ответе компаний. Оснований относить к ним другие, в том числе Оптимумспецдеталь, о которых спрашивалось в запросе Укроборонпрома, на время подписи письма не было", - подчеркнули в ведомстве.

"Детективы НАБУ не оставили без внимания ООО Оптимумспецдеталь. Об этом свидетельствуют письма, присланные бюро в Укроборонпром позже. В них прямо указано на признаки возможной противоправной деятельности этой компании", - уточняется в заявлении.

В НАБУ подчеркнули, что об этом говорилось в ответе ведомства на запрос журналистов Bihus.info: "Чтобы не быть голословными, мы предоставили копии этих писем журналистам. Для объективного представления информации их должны были продемонстрировать в эфире программы. Однако, к сожалению, журналисты для этих писем в сюжете места почему-то не нашли".

В НАБУ настаивают, что в переписке фигурантов журналистского расследования имя "Гиви" не может указывать на первого заместителя директора ведомства Гизо Углаву.

"В указанный период (21-31 января 2017 года) никаких писем относительно упомянутых компаний первый заместитель директора НАБУ не подписывал. Также в это время он не находился ни в командировке, ни в отпуске, как об этом упоминалось в журналистском расследовании", - подчеркнули в бюро.

Также в заявлении опровергают утверждение журналистов, что "НАБУ ничего не делало в расследовании три года, дело лежало и пылилось".

В НАБУ заявили, что в течение 2017-2019 годов детективы провели около 80 процессуальных и следственных действий в уголовном производстве по факту завладения денежными средствами ГП Харьковский бронетанковый завод при поставке в течение 2014-2016 годов запчастей и комплектующих к бронетанковой техники.

"НАБУ не "отсиживалось", а эти три года расследовало коррупцию в оборонной сфере. Уже привлечены к ответственности за коррупционные преступления в оборонке ряд топ-чиновников. Среди них: заместитель министра обороны, начальник бронетанкового управления Вооруженных Сил Украины, руководство Львовского бронетанкового завода, госкомпании Спецтехноэкспорт (входит в состав Укроборонпрома). Кстати, эти уголовные производства расследовали 11 детективов, которые кроме ОПК осуществляют следствие в ряде других сфер", - говорится в заявлении.

В ведомстве опровергают утверждение, что "агент Шевченко спонсирует оправдательные письма от НАБУ для различных фирм".

"НАБУ никогда и никому не выдавало никаких оправдательных писем. И, в отличие от других правоохранительных органов, не закрыло ни уголовного производства по установленным фактам коррупции в оборонной сфере...Также отмечаем, что ни один из сотрудников НАБУ не брал взяток", - подчеркивается в документе

11 марта 2019 года проект Наші гроші з Денисом Бігусом опубликовал финальный эпизод расследования о махинациях с закупками в оборонной сфере. В частности, в расследовании говорится, что о схемах группы Жукова-Гладковского знали в НАБУ.

12 марта директор НАБУ Артем Сытник заявил управление внутреннего контроля НАБУ еще до выхода последнего выпуска программы Наші гроші о коррупции в Укроборонпроме начало служебное расследование по фактам возможных неправомерных действий работников Бюро, связанных с фигурантами журналистского сюжета.