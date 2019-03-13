СБУ та МВС розробили стратегію захисту прав виборців

На закритій нараді в ЦВК напередодні розробили стратегію захисту прав виборців. Зустріч ініціювали генпрокурор Юрій Луценко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова СБУ Василь Грицак. Йшлося про боротьбу з фальсифікаціями та безпеку під час виборчого процесу. Учасники перемов наголосили - для порушників покарання буде невідворотним.

"Єдине, про що я хотів би іще раз заявити - про недопустимість незаконних дій будь-яких суб'єктів виборчого процесу. Ідеться не лише про кандидатів у президенти та їхні команди. Не лише на стадії агітації, а і в день виборів. Все дуже просто. Заборонений підкуп виборців, заборонена видача бюлетенів відсутнім громадянам", - заявив Юрій Луценко, генеральний прокурор України.

Ми спільно, що дуже важливо - обговорили деякі поточні питання виборчого процесу. Зокрема, забезпечення порядку на території ДП "Поліграфкомбінат Україна" на період виготовлення виборчих бюлетенів для голосування. Також обговорили питання охорони виборчих бюлетенів під час їх транспортування", - зазначив Арсен Аваков, міністр Внутрішніх справ України.