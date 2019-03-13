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Новости
Украина
13 марта 19, 09:16
Грабитель в Черкасской области убил двух пенсионеров
Ограбление
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Инцидент произошел 12 марта после 21:00

12 марта в Звенигородке Черкасской области мужчина во время ограбления жилого дома ранил двух человек, которые умерли в больнице. Об этом сообщил у себя в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Аброськин уточнил, что после 21:00 в частный дом пенсионеров проник неизвестный грабитель.

"В доме находились мужчина и женщина, 1951 и 1961 годов рождения, а также 90-летняя мать потерпевшей", - отметил Аброськин.



По его словам, грабитель, угрожая оружием требовал деньги, но потерпевшие оказали сопротивление.

"Грабитель ранил пострадавших, уже, будучи тяжело ранеными, мужчина смог набрать номер дочери, передать телефон женщине, которая смогла сказать, что на них совершено нападение. Уже в больнице пострадавшие умерли", - сказал Аброськин, уточнив, что "пенсионеры на местном рынке держали два магазина".

Он добавил, что денег грабитель не нашел.
liga.net
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