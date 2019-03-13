Київщина переходить на нову систему електронного голосування

Система мобільна і автоматична, з нею можна працювати в будь-якому приміщенні. Після підписання закону про поіменне голосування на таке волевиявлення перейшли обранці в Донецькій, Харківській, Полтавській, Чернігівській, Одеській та Чернівецькій областях.

На Київщині першими її протестували депутати місцевих рад Немішаєвого та Микуличів.

"Всі проекти-рішення раніше роздруковувалися для кожного депутата, це великі скопи паперів. Зараз всі проекти викладають в електронному вигляді і розглядаються депутатами на планшетах.

Ми прораховували, якщо взяти витрати на друк паперів, то приблизно за півтора року система сама себе окуповує.

Також при використанні даної системи можна не прилучати до роботи лічильну комісію, тому що система автоматично робить підрахунок голосів і формує протоколи", - зазначив Олексій Коломоєць, директор компанії з впровадження системи електронного голосування.

"На сьогоднішній день в багатьох радах місцевих, а я був на багатьох засіданнях місцевих рад відсутня культура спілкування, культура голосування як такого. Депутати, ми починаємо з себе! Ми, скажемо так, вже працюємо на перспективу. Ця система буде працювати для Ради об'єднаної територіальної громади", - підкреслив Володимир Кушніренко, депутат Немішаївської селищної ради.