Боевикам "ДНР" и "ЛНР" приказали получить паспорта РФ

Российское командование приказало боевикам ОРДЛО в обязательном порядке получить российское гражданство. Об этом сегодня заявил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, информирует "Украинская правда".

"Российским командованием доведено распоряжение личному составу соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ об обязательности получения всеми военнослужащими российского гражданства", — сообщил Мотузяник.

По данным разведки, российская оккупационная администрация усиливает меры по русификации населения ОРДЛО.

"В частности, масштабы пропаганды растут за счет интенсивного распространения в оккупационных средствах массовой информации разъяснений и комментариев т.н. "специалистов" по оформлению российских паспортов, а также рассылки информационных СМС", — сказал Мотузяник.

По его словам, руководство ФСБ РФ ввело дополнительные ограничения относительно пересечения неконтролируемой украинской властью участка границы с Россией.

"Прежде всего ограничения касаются лиц, имеющих отношение к оккупационным администрациям или проходящим службу в рядах российских оккупационных войск и в силовых структурах т.н. "Л/ДНР". Для указанной категории лиц пересечение российско-украинской границы возможно лишь при условии служебной командировки с предварительным информированием российской стороны о времени, месте и цели поездки", — подытожил Мотузяник.

В то же время, Восточная правозащитная группа сообщает, что "добровольно-принудительно" получателями российских паспортов могут стать "чиновники" местных "администраций", участники силового блока НВФ ("народная милиция", военизированные структуры ("армия"), МЧС и т.д.).

Напомним, 24 апреля Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей. Помощник Путина Владислав Сурков назвал это решение "справедливым и неизбежным", а "руководители" "ДНР" и "ЛНР" поблагодарили его.

25 апреля в украинском правительстве сообщили, что Россия готовится провести верификацию пенсионеров Донбасса и внести их в перечень получателей пенсионных выплат.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал жителей самопровозглашенных "ЛДНР" не получать российские паспорта и назвал шаг России новым "паспортным" этапом оккупации Донбасса.

На призыв Украины Совет Безопасности ООН собрался 25 апреля на экстренное заседание из-за выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса, но там не приняли никакого решения.

29 апреля в городе Новошахтинске Ростовской области открылся Центр выдачи российских паспортовжителям оккупированной территории Луганской области.