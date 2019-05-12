Два года безвиза. Сколько украинцев съездили в ЕС

Сегодня, 11 мая, исполняется два года со дня, когда решили отменить визы для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Европейского Союза и Шенгенской зоны. С тех пор более двух миллионов украинцев воспользовались безвизом, сообщает представительство Украины при ЕС в Facebook.

Уточняется, что заработал безвизовый режим через месяц – 11 июня.

В целом, как уточняется, украинцы более 33 млн раз ездили в страны ЕС и Шенгенской зоны.

В апреле вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе допустила, что ЕС может приостановить безвизовый режим в случае нарушения Украиной обязательств по борьбе с организованной преступностью, незаконной миграцией и разрушения антикоррупционной инфраструктуры.

Однако глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что не видит угроз для действия безвизового режима с ЕС.