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Новости
Украина
11 мая 19, 20:39
Два года безвиза. Сколько украинцев съездили в ЕС
ЕС
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Представительство Украины в ЕС сообщило, сколько украинцев за почти два года воспользовались безвизовым режимом с Евросоюзом

Сегодня, 11 мая, исполняется два года со дня, когда решили отменить визы для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Европейского Союза и Шенгенской зоны. С тех пор более двух миллионов украинцев воспользовались безвизом, сообщает представительство Украины при ЕС в Facebook.

Уточняется, что заработал безвизовый режим через месяц – 11 июня.

В целом, как уточняется, украинцы более 33 млн раз ездили в страны ЕС и Шенгенской зоны.

В апреле вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе допустила, что ЕС может приостановить безвизовый режим в случае нарушения Украиной обязательств по борьбе с организованной преступностью, незаконной миграцией и разрушения антикоррупционной инфраструктуры.

Однако глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что не видит угроз для действия безвизового режима с ЕС.
liga.net
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