Суд отклонил иск относительно языкового закона

"Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", постановил отказать в его удовлетворении", - говорится в сообщении.

Свое решение суд объясняет тем, "что заявителем не было доказано очевидной противоправности действий спикера парламента в связи с не предоставлением ни одного доказательства в подтверждение такого обстоятельства". Также суд пришел к выводу о необоснованности заявления и об отсутствии оснований для удовлетворения, поскольку заявление не содержало обоснования и доказательств (например, устав), что поданое заявление и иск, который намерен подать заявитель, касаются цели (целей), с которой создано ОО "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной", что указанно истцом. В то же время, в заявлении об обеспечении иска указано, что права общественной организации и ее членов нарушены действиями главы Верховной Рады.

Также при рассмотрении данного заявления, судом было установлено, что народными депутатами, согласно "Регламента Верховной Рады Украины", инициирована процедура отмены соответствующего решения парламента (имеются в виду проекты постановлений об отмене голосования за языковой закон - ред.)

Напомним, в Окружной административный суд города Киева поступило заявление об обеспечении иска от ОО "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной" к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию, где истец просил суд запретить председателю ВРУ и любому из отдельных народных депутатов и работников Аппарата ВРУ совершать любые действия, направленные на подписание соответствующего закона, направление его на подпись Президенту и дальнейшее официальное опубликование указанного закона.