Синоптики дали прогноз на завтра

"В последующие двое суток в большинстве областей, во вторник в западной и северной части преимущественно в дневные часы местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 6-12°, днем 18-24°, 14 мая на западе страны 15-20°; в Карпатах ночью 2-8° тепла, днем 6-13°", - говорится в сообщении.

В Киевской области завтра ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°, днем 18-23°, в Киеве ночью 8-10°, днем около 20°.