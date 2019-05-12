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11 мая 19, 22:40
Синоптики дали прогноз на завтра
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В последующие двое суток, 12-14 мая, в большинстве областей, во вторник в западной и северной части преимущественно в дневные часы местами кратковременные дожди, грозы

Об этом  УНН сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

"В последующие двое суток в большинстве областей, во вторник в западной и северной части преимущественно в дневные часы местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 6-12°, днем 18-24°, 14 мая на западе страны 15-20°; в Карпатах ночью 2-8° тепла, днем 6-13°", - говорится в сообщении.

В Киевской области завтра ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°, днем 18-23°, в Киеве ночью 8-10°, днем около 20°.

Источник: УНН
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