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Новости
Украина
11 мая 19, 22:42
Порошенко уволил Филатова с должности замглавы АП
Алексей Филатов
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Алексей Филатов уволился с должности заместителя главы Администрации президента.

Алексей Филатов пришел в Администрацию президента 22 июля 2014 года. До этого возглавлял практику разрешения споров в адвокатском объединении "Василь Кисиль и партнеры", одной из крупнейших юридических фирм Украины. Международные и национальные рейтинги (Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, Ukrainian Law Firms) неоднократно отмечали Филатова как одного из лучших украинских экспертов в сфере разрешения споров, пишет Цензор.НЕТ.

Одной из задач Филатова в АП было законодательное обеспечение судебной реформы. Он координировал разработку принятых парламентом в 2016-2018 годах изменений в Конституцию Украины по вопросам правосудия, новых процессуальных кодексов, законов о судоустройстве, о Конституционном Суде, о Высшем совете правосудия, об антикоррупционном суде. В результате реформы сформирован на конкурсной основе новый Верховный Суд, введено квалификационное оценивание судей для проверки их соответствия критериям компетентности, этики и добропорядочности, отменена полная неприкосновенность и существенно увеличена заработная плата судей.

Социологические опросы показали некоторый рост доверия украинцев к судебной системе: если в 2015 году только 5% украинцев доверяли судам, то в 2018 эта цифра выросла до 16%, а среди юристов реформу поддерживают около 70%.

Слухи об отставке Филатова ходили с августа минувшего года, когда Администрацию президента покинул другой замглавы - Дмитрий Шимкив, тоже пришедший на госслужбу в 2014 году.
censor.net.ua
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